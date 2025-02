Reinares da un paso al frente y disputará a Moratinos el liderazgo del PSOE de Logroño

«Creo en un partido de calle, no de despachos». Iván Reinares, concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Logroño, ahora en la oposición y ... en el gobierno durante el mandato de Pablo Hermoso de Mendoza, ha decidido dar un paso al frente. Así, y según ha confirmado a Diario LA RIOJA, del edil capitalino disputará a Víctor Moratinos el liderazgo de la Agrupación Socialista de Logroño, la principal de La Rioja.

«Quiero propiciar un debate dentro del partido, con la participación de todos los afiliados y afiliadas; un diálogo real que, en cualquier caso, más allá de este proceso, debe tener continuidad en el tiempo tanto entre la dirección y la militancia, como entre la militancia y la sociedad. Se trata de estar presentes en la calle de cara a las próximas elecciones», explica el socialista en declaraciones a este periódico.

Y todo ello, como reitera hasta en varias ocasiones, «sin ánimo de ir contra nadie». «Que yo me presente a secretario general no debe verse como un paso contra nadie, son procesos internos que no deben entenderse como enfrentamiento alguno; soy un hombre de partido, siempre lo he sido, quiero profundamente al PSOE y he respetado siempre a todos y a todas, pero considero que hay otra manera de hacer las cosas», añade.

Así, Reinares, concejal de Servicios Sociales y Desarrollo Comunitario del Ayuntamiento de Logroño entre 2019 y 2023, se muestra firmemente convencido de que «el PSOE es una herramienta fundamental para la sociedad, no para el propio partido». De ahí la necesidad de «reconciliarse» con la tarea de oposición que les ha encomendado la ciudadanía.

«Actualmente, no nos ven, ven que no estamos y lo cierto es que nos están esperando. Hay una buena parte de la sociedad que se ha quedado huérfana y sigue confiando en nosotros», sentencia el también educador de personas con discapacidad intelectual, «técnico/coordinador de accesibilidad y nuevas tecnologías de Asprodema» antes de ocupar su cargo como concejal de gobierno.

La Comisión Ejecutiva Municipal del PSOE de Logroño ha convocado una asamblea extraordinaria para el próximo 1 de marzo con el objetivo de elegir a su nuevo secretario general. Una cita que llega tras la celebración del Congreso Regional del PSOE de La Rioja, del que Javier García fue proclamado como líder de los socialistas riojanos a fin de afrontar un nuevo ciclo, y Reinares aspira a hacer lo propio en la Agrupación Socialista de la capital de La Rioja.

Y ello después de que Víctor Moratinos, quien actualmente dirige la agrupación local, haya anunciado vía redes sociales su candidatura para revalidar su cargo con un «allí estaré para presentar a la militancia un proyecto renovado».