La redacción de la segunda fase del corredor sur sale a licitación

Si el pasado martes el alcalde de Logroño y el concejal de Medio Ambiente presentaban el proyecto de la primera fase del Corredor Ecológico Sur ... , una infraestructura hídrica que pretende mitigar las inundaciones e intervenir de forma ecosostenible en la zona sur de la ciudad, este miércoles la Junta de Gobierno local da un paso más.

Así, el órgano de gobierno ha aprobado en su reunión la licitación del contrato para redactar el proyecto técnico de la segunda fase del corredor, que discurrirá en el tramo entre el sector Ramblasque y el río Iregua, toda vez que la primera fase comprendía el trazado entre el parque del Camino y la N-111.

La dotación máxima para la redacción de este contrato que aborde la segunda fase asciende a 86.299,87 euros.

Cabe recordar que el primer tramo del corredor pretende servir de modelo de integración ambiental y funcional. Su diseño combinará drenajes sostenibles, con carriles ciclopeatonales de movilidad, restauración ecológica y gestión del agua.

Otros asuntos

Entre otros asuntos tratados en la reunión de la Junta, se ha dado luz verde al contrato de terapia grupal de gestión emocional para niños y niñas de entre 4 y 12 años dotado con 55.660,5 euros para tres anualidades.

Asimismo, se ha dado el visto bueno a una nueva campaña de sensibilización sobre la importancia de la separación de los residuos de materia orgánica que, financiada con fondos europeos Next Generation, tendrá un coste de 100.000 euros.

De igual forma, se ha aprobado el expediente de contratación para la asistencia técnica de la renovación de la climatización del Auditorio Municipal, para la que se han destinado 18.677,02 euros.

Por último, se aportarán 50.266,67 euros para adquirir productos que sirvan para la detección de drogas y su posterior análisis por parte de la Policía Local.