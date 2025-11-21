El reasfaltado de la calle Serón del polígono de La Portalada, en marcha

Las obras de refuerzo del firme y regularización de la calzada de la calle Serón, en La Portalada, ya han comenzado. La actuación en cuestión ... se enmarca en el plan municipal de mejora de los polígonos industriales 2024-2027, cuyos trabajos, «que se prolongarán durante las próximas semanas» en lo que respecta a la citada vía, fueron visitados ayer por el concejal de Movilidad, Ángel Andrés.

El proyecto está siendo ejecutado por la empresa Riojana de Asfaltos con un presupuesto total de 116.729,70 euros. «Gracias a esta intervención vamos a mejorar la calzada de esta calle, de unos 350 metros de longitud, así como el pavimento de diferentes zonas de aparcamiento», recordó el edil junto al secretario general de las asociaciones de Polígonos Industriales de la FER, Juan Ramón Liébana.

Así, el objeto de estas obras será «contribuir a la mejora de las condiciones de rasante, e impermeabilización de pavimento, dotando además al firme de un refuerzo de su capacidad». También se contempla el sellado de las juntas y la reconducción de las aguas de escorrentía superficial. Los trabajos incluirán el saneo con zahorra natural del arcén junto a la circunvalación, así como la extensión de la capa de rodadura a toda la calzada. Del mismo modo, se recolocarán registros y tapas y se llevarán a cabo arreglos en bordillos y rígolas. También se contempla la señalización horizontal.