Edificio Malvasía, en la esquina de Marqués de Vallejo con Portales frente a La Redonda, último en solicitar permiso para transformarse en apartamentos turísticos. Juan Marín

El PSOE pide paralizar ya las licencias para pisos turísticos en todo Logroño vía modificación del PGM

El grupo reitera la urgencia de una moratoria tras llegar a las 434 plazas en viviendas de uso vacacional por cada 1.000 habitantes en el Casco Antiguo

Javier Campos

Javier Campos

Logroño

Lunes, 3 de noviembre 2025, 11:35

Comenta

Suma y sigue en todo lo relativo a alojamientos turísticos en edificios residenciales tras el último Debate sobre el estado de la ciudad. Así, el PSOE en el Ayuntamiento de Logroño, directamente y después de que el alcalde Escobar anunciase que se estudia la fórmula para la suspensión de licencias, ha exigido al gobierno local tramitar «una modificación del PGM» que permita «una nueva regulación que frene» tanto viviendas como apartamentos de uso vacacional. «Es el momento», consideran.

El portavoz del principal grupo de la oposición, Luis Alonso, ha adelantado la moción que los socialistas defenderán en el pleno de noviembre a fin de poner fin a una proliferación en toda la ciudad, no sólo en el Casco Antiguo, después de que solo en esta zona se hayan alcanzado las 434 plazas en pisos turísticos por cada 1.000 habitantes y que en los últimos meses «se hayan solicitado hasta una decena de nuevos permisos en edificios completos«.

Alonso, quien ha reiterado la urgencia de una moratoria con el objetivo de legislar al respecto vía Plan General Municipal, ha destacado la necesidad de aplicar «la declaración de zonas saturadas» y de «regular las condiciones de implantación de estas viviendas». El edil, al respecto, ha recordado «el doble efecto e impacto» que tiene para la ciudad tal problemática: uno, «el ambiental», por el aumento «de ruidos y de molestias para los vecinos»; y otro, «el efecto negativo que tiene para la disponibilidad residencial, especialmente de alquiler a largo plazo».

Desde el PSOE se insiste en que el PP «tiene que retratarse» y «actuar ya», pasando de las palabras a los hechos, tras «22 meses sin hacer nada». Y es que, tal y como ha puesto de manifiesto Alonso, fue en enero de 2024 cuando los populares se comprometieron «a poner en marcha un gran estudio para evaluar la oportunidad de establecer una regulación diferenciada vía ordenanza», pero «casi dos años después, con un número de viviendas de uso turístico en escalada libre, Logroño no tiene nada».

