Conrado Escobar y Rubén Antoñanzas. Juan Marín

Escobar anuncia que la pasarela de Los Lirios avanza gracias a una próxima modificación puntual del Plan General

El alcalde ha repasado los logros de su gobierno ante las críticas de los concejales de PR+ y Podemos-IU y ha concretado que estudia «muy concienzudamente» la moratoria en concesión de licencias de pisos turísticos

Nuria Alonso

Nuria Alonso

Logroño

Martes, 21 de octubre 2025, 10:29

Comenta

Conrado Escobar ha anunciado la próxima tramitación de una modificación puntual del Plan General Municipal de cara a poder usar ese suelo para una futura ... construcción de la pasarela de Los Lirios, un proyecto que ya se anunció el año pasado y de cuya tramitación sobre los terrenos no se habían avanzado novedades. Es uno de los avances que ha ofrecido el alcalde en su primera réplica a la intervención inicial del concejal del PR+, Rubén Antoñanzas, que ha repasado en su tiempo marcado lo que, a su juicio, ha supuesto el gobierno de «desbarajuste» que lidera el PP.

