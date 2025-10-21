Escobar anuncia que la pasarela de Los Lirios avanza gracias a una próxima modificación puntual del Plan General

Conrado Escobar ha anunciado la próxima tramitación de una modificación puntual del Plan General Municipal de cara a poder usar ese suelo para una futura ... construcción de la pasarela de Los Lirios, un proyecto que ya se anunció el año pasado y de cuya tramitación sobre los terrenos no se habían avanzado novedades. Es uno de los avances que ha ofrecido el alcalde en su primera réplica a la intervención inicial del concejal del PR+, Rubén Antoñanzas, que ha repasado en su tiempo marcado lo que, a su juicio, ha supuesto el gobierno de «desbarajuste» que lidera el PP.

Otro de los anuncios con los que Escobar ha contrarrestado la postura de Antoñanzas ha aludido a la parcela de Barriocepo que cerrará el PERI homónimo para dedicarla a vivienda: «Así se dará tranquilidad a los vecinos», ha asegurado el regidor.

La segunda sesión del Debate del estado de la ciudad ha comenzado con la intervención crítica del concejal del PR+, Rubén Antoñanzas. la segunda sesión del debate con un discurso en el que ha repasado la improvisación del gobierno del PP, con las numerosas modificaciones presupuestarias acometidas en este año. Asimismo, ha reiterado su petición de explicaciones sobre cómo va a pagar el Ayuntamiento los cuatro millones extra o cómo va a sufragar los ocho millones del ahorro neto negativo del Presupuesto municipal.

«Mi equipo se está vaciando por esta ciudad», ha afirmado Escobar ante las críticas de parálisis de la inversión en la ciudad que ha achacado Antoñanzas. «La ciudad funciona y está en marcha», ha señalado el alcalde.

La moratoria en las licencias de pisos turísticos y el control del precio del alquiler ha abierto la intervención de la concejala de Podemos-IU, Amaya Castro, para reclamar que la gestión de Escobar se preocupe de verdad por la vivienda. «Mientras usted vuela en 2050, los que estamos aquí abajo vemos cómo está todo», ha espetado Castro.

Estudio «muy concienzudamente» de la moratoria de pisos turísticos

El guante lanzado por Castro en materia de los pisos turísticos lo ha asumido Escobar al anunciar, durante su réplica, que el equipo de gobierno estudia «muy concienzudamente» la posibilidad de que se aplique una moratoria para la concesión de nuevas licencias de pisos turísticos, un asunto que exige muchas ramificaciones técnicas que hay que analizar.

Sobre la preocupación por el Casco Antiguo mostrada por la edil de Podemos-IU, Escobar ha recordado que la nueva ordenanza de terrazas reducirá en un 20% la presencia de la hostelería en las calles del centro histórico de Logroño. También ha defendido que el sector hostelero, el bueno, ha dicho, es un motor económico y de riqueza para la ciudad. Escobar ha repasado el esfuerzo policial por mantener el civismo en Logroño e igualmente el afán por los servicios de limpieza en materia de recogida selectiva de residuos puerta a puerta.

También ha rechazado Escobar las críticas de Amaya Castro sobre la actividad comercial, un sector sobre el que el alcalde ha señalado que empieza a ver la luz. Sin embargo, ha defendido la devolución de los fondos europeos para remodelar San Antón, porque ha supuesto un ahorro, ya que era imposible de ejecutar en plazo.