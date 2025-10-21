PSOE, Vox, Podemos-IU y PR+ suspenden al PP y piden que Escobar rectifique por el bien de Logroño
La oposición achaca al gobierno local falta de proyecto, visibilizándolo en un desfase de 8 millones en los presupuestos, y llaman al alcalde, cada uno a su manera, a que cambie de rumbo
Logroño
Martes, 21 de octubre 2025, 14:12
Era algo anunciado de antemano, pero no por ello deja de ser noticia. PSOE, Vox, Podemos-IU y PR+ han suspendido al PP (con especial ... incidencia en materia de limpieza y de pisos turísticos) y han pedido a Escobar que rectifique por el bien de Logroño. La oposición, cada uno en su turno, ha achacado al gobierno local falta de proyecto, visibilizándolo en un desfase de 8 millones en los presupuestos, y han llamado al alcalde, cada uno a su manera, a que cambie de rumbo durante la segunda y última sesión del Debate sobre el estado de la ciudad.
Luis Alonso PSOE
«Una sucesión de errores, torpezas e incumplimientos»
El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Logroño, Luis Alonso, ha asegurado que la gestión del equipo de gobierno de Escobar es «una sucesión de errores, torpezas e incumplimientos». El líder del principal partido de la oposición ha considerado que la devolución de 7,6 millones de euros de fondos europeos «es una traición a los sueños de la ciudad». Así, Alonso ha denunciado que Escobar ha defraudado a la ciudadanía, «ya que Logroño está peor que hace dos años debido a la pérdida de oportunidades y de proyectos estratégicos».
María Jiménez Vox
«No sólo no hemos mejorado, sino que vamos a peor»
La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Logroño, María Jiménez, ha criticado que la capital «no solo no ha mejorado, sino que va a peor», ante lo que ha reclamado al alcalde Escobar «autocrítica» y un «cambio de rumbo» en la gestión. «Se quiere alejar tanto de Vox que el centro del que habló ayer se le está quedando a la izquierda», le ha dicho. «El PP se echa flores, cuando la realidad demuestra lo contrario», ha insistido Jiménez en alusión a los incumplimientos de las propias promesas del PP, acercándose a las políticas del PSOE, denunciando recortes en los servicios pese a las subidas de impuestos.
Amaia Castro Podemos-IU
«No se avanza, se pierde dinero y aumentan las desigualdades»
La portavoz de Podemos-IU en el Ayuntamiento de Logroño, Amaia Castro, ha concluido que la capital de La Rioja «no avanza, pierde dinero y aumenta en las desigualdades», algo que ha achacado al equipo de gobierno lamentando que «no tenga plan ni rumbo». Así, a la vez que ha reclamado «regulación de precios» en cuanto al alquiler y «penalización fiscal a quien acumule viviendas vacías», ha sentenciado que «aquí no existe un problema de vivienda, sino que hay un problema de especulación y de codicia».
Rubén Antoñanzas PR+
«Escobar es incapaz de dirigir y coordinar a sus 13 concejales»
El portavoz del PR+ en el Ayuntamiento de Logroño, Rubén Antoñanzas, cree que el problema del alcalde Escobar es su «falta de liderazgo» al demostrar «ser incapaz de dirigir y coordinar a sus 13 concejales», «y eso que cuenta con el apoyo de 10 asesores». «Después de 28 meses sigue sin modelo de ciudad, tiene los grandes proyectos parados o sin financiación y abusa de la improvisación en su gestión diaria», ha criticado para sumar que «a lo largo de este año ha cometido numerosos errores dejando a su gobierno desnortado y sin cortafuegos para contener las llamas que han provocado su constante falta de planificación».
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión