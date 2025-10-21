LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Portavoces municipales de la oposición durante el Debate este martes. Juan Marín

PSOE, Vox, Podemos-IU y PR+ suspenden al PP y piden que Escobar rectifique por el bien de Logroño

La oposición achaca al gobierno local falta de proyecto, visibilizándolo en un desfase de 8 millones en los presupuestos, y llaman al alcalde, cada uno a su manera, a que cambie de rumbo

Javier Campos

Javier Campos

Logroño

Martes, 21 de octubre 2025, 14:12

Comenta

Era algo anunciado de antemano, pero no por ello deja de ser noticia. PSOE, Vox, Podemos-IU y PR+ han suspendido al PP (con especial ... incidencia en materia de limpieza y de pisos turísticos) y han pedido a Escobar que rectifique por el bien de Logroño. La oposición, cada uno en su turno, ha achacado al gobierno local falta de proyecto, visibilizándolo en un desfase de 8 millones en los presupuestos, y han llamado al alcalde, cada uno a su manera, a que cambie de rumbo durante la segunda y última sesión del Debate sobre el estado de la ciudad.

