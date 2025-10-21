PSOE, Vox, Podemos-IU y PR+ suspenden al PP y piden que Escobar rectifique por el bien de Logroño

Era algo anunciado de antemano, pero no por ello deja de ser noticia. PSOE, Vox, Podemos-IU y PR+ han suspendido al PP (con especial ... incidencia en materia de limpieza y de pisos turísticos) y han pedido a Escobar que rectifique por el bien de Logroño. La oposición, cada uno en su turno, ha achacado al gobierno local falta de proyecto, visibilizándolo en un desfase de 8 millones en los presupuestos, y han llamado al alcalde, cada uno a su manera, a que cambie de rumbo durante la segunda y última sesión del Debate sobre el estado de la ciudad.

Luis Alonso PSOE «Una sucesión de errores, torpezas e incumplimientos»

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Logroño, Luis Alonso, ha asegurado que la gestión del equipo de gobierno de Escobar es «una sucesión de errores, torpezas e incumplimientos». El líder del principal partido de la oposición ha considerado que la devolución de 7,6 millones de euros de fondos europeos «es una traición a los sueños de la ciudad». Así, Alonso ha denunciado que Escobar ha defraudado a la ciudadanía, «ya que Logroño está peor que hace dos años debido a la pérdida de oportunidades y de proyectos estratégicos».

María Jiménez Vox «No sólo no hemos mejorado, sino que vamos a peor»

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Logroño, María Jiménez, ha criticado que la capital «no solo no ha mejorado, sino que va a peor», ante lo que ha reclamado al alcalde Escobar «autocrítica» y un «cambio de rumbo» en la gestión. «Se quiere alejar tanto de Vox que el centro del que habló ayer se le está quedando a la izquierda», le ha dicho. «El PP se echa flores, cuando la realidad demuestra lo contrario», ha insistido Jiménez en alusión a los incumplimientos de las propias promesas del PP, acercándose a las políticas del PSOE, denunciando recortes en los servicios pese a las subidas de impuestos.

Amaia Castro Podemos-IU «No se avanza, se pierde dinero y aumentan las desigualdades»

La portavoz de Podemos-IU en el Ayuntamiento de Logroño, Amaia Castro, ha concluido que la capital de La Rioja «no avanza, pierde dinero y aumenta en las desigualdades», algo que ha achacado al equipo de gobierno lamentando que «no tenga plan ni rumbo». Así, a la vez que ha reclamado «regulación de precios» en cuanto al alquiler y «penalización fiscal a quien acumule viviendas vacías», ha sentenciado que «aquí no existe un problema de vivienda, sino que hay un problema de especulación y de codicia».

Rubén Antoñanzas PR+ «Escobar es incapaz de dirigir y coordinar a sus 13 concejales»

El portavoz del PR+ en el Ayuntamiento de Logroño, Rubén Antoñanzas, cree que el problema del alcalde Escobar es su «falta de liderazgo» al demostrar «ser incapaz de dirigir y coordinar a sus 13 concejales», «y eso que cuenta con el apoyo de 10 asesores». «Después de 28 meses sigue sin modelo de ciudad, tiene los grandes proyectos parados o sin financiación y abusa de la improvisación en su gestión diaria», ha criticado para sumar que «a lo largo de este año ha cometido numerosos errores dejando a su gobierno desnortado y sin cortafuegos para contener las llamas que han provocado su constante falta de planificación».