Las mejoras de los barrios, según Escobar

Entre los avances que el alcalde de Logroño, Conrado Escobar, ha destacado este martes durante la segunda sesión del Debate del estado de la ciudad ... ha citado los principales logros que están viéndose en los barrios de la ciudad. Y asimismo, ha anunciado nuevas actuaciones de mejora para dar respuesta a las demandas y necesidades de los barrios. Así, el alcalde ha detallado en su intervención algunos de los proyectos realizados y mejoras que se acometerán próximamente en los distintos barrios de la ciudad.

Yagüe. Se ha renovado el campo de fútbol de El Salvador y se cuenta ya con el proyecto para evitar los problemas de avenidas de agua que se producen en el parque de El Horcajo cuando acontecen tormentas de gran intensidad.

La Estrella. Se ha renovado el pavimento de uno de los parques infantiles y se continuará con el otro. La mejora del campo de fútbol y las obras de accesibilidad de las viviendas de Cáritas son otras de las actuaciones en este barrio.

El Cortijo. Se ha ampliado el número de frecuencias en el transporte urbano y se ha alcanzado un acuerdo con la Asociación de Taxistas de Logroño para establecer un precio único pactado en el trayecto Logroño-El Cortijo. Se avanza en la instalación de nuevas paradas de transporte y en mejorar la iluminación de la carretera a este barrio. El arreglo del frontón y del edificio de las escuelas son los siguientes objetivos en los que se trabaja desde el Ejecutivo municipal.

Varea. Se avanza en el proyecto para habilitar un nuevo centro cívico en el barrio tras la unificación en un solo edificio de las aulas de educación Infantil y Primaria. Arreglo de la acera junto al campo de fútbol.

Lobete. Recuperada la fuente de Los Tilos e implantada una rotonda provisional para mejorar la seguridad vial. Mejoras en el CDM Lobete e impulso a la reforma de Avenida de Lobete.

San José y Madre de Dios. Finalizadas las puertas de entrada para la mejora de la seguridad vial. También iniciada la construcción de viviendas de alquiler asequible en la Plaza los Cuentos. Se ha desmontado el edificio anexo al convento de Madre de Dios y se está habilitando un nuevo espacio urbano público. El próximo año se acometerá la plantación de nuevo arbolado en el Paseo del Prior.

Los Lirios. El consultorio médico está en marcha y, en tramitación, la modificación puntual del PGM que posibilite la ubicación de la pasarela, cuyo proyecto se redactará el próximo año.

Valdegastea. Finalizado el arreglo y mejora de la pasarela de Gonzalo de Berceo con una inversión de casi medio millón de euros.

Cascajos. Obras adjudicadas para cubrir el parque infantil de Rosalía de Castro. Instalada una glorieta y un aparcamiento provisional. Adjudicada una parcela para vivienda en Pedregales, dentro del Plan Municipal de Vivienda.

Zona Sur. Nuevos parques del Camino y de Las Tejeras. Desbloqueo del sector Ramblasque. Se va a reparar la fuente del Parque San Adrián. Dentro del Plan Municipal de Vivienda, adjudicadas tres parcelas para vivienda en Portillejo, Fardachón y La Cava. Renovada la pista deportiva en el parque de Las Gaunas.

La Cava. Cuenta ya con el primer parque inclusivo de la ciudad y en elaboración el proyecto para generar un nuevo espacio juvenil.

Zona Centro. En marcha la reforma de las calles Lardero y Vitoria. Conexiones peatonales de La Glorieta mejoradas. El barrio de El Carmen experimentará una gran transformación urbana con el centro intergeneracional cuya construcción se ha iniciado en la antigua estación de autobuses. Renovación de jardines de la Plaza de la Paz. Avances en la reforma de Cien Tiendas, el primer tramo, Beti Jai, se adjudicará este año. Futura rotonda de Vara de Rey con Pérez Galdós.

El Cubo. Adecuación del trayecto entre General Urrutia y Blanco Lac.

El Campillo y San Antonio. Listo el proyecto del barranco de Oyón, que evitará inundaciones y generará más espacios verdes. El Campillo contará con un supermercado, dando respuesta a una reiterada demanda vecinal. En San Antonio se acometerá una limpieza profunda de las alcantarillas.

Casco Antiguo. Reurbanización de Sagasta, regeneración urbana de La Villanueva que concluirá esta legislatura. Nuevo centro de salud en marcha, restauración de la torre de la iglesia de Santiago, mejora de la iluminación de calles, La Redonda o el Mercado de San Blas. Mejora de la vigilancia con cámaras de seguridad y desbloqueo del PERI Barriocepo.