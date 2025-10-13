El PSOE pedirá los informes técnicos que llevaron al PP a que Logroño no optase a los fondos EDIL El principal partido de la oposición pedirá la comparecencia de los funcionarios en comisión y la de Iglesias en pleno para aclarar por qué la capital de La Rioja no concurrió dejando los 3,7 millones a Calahorra

Javier Campos Logroño Lunes, 13 de octubre 2025, 12:49 | Actualizado 16:48h. Comenta Compartir

7,1 millones de euros devueltos, 506.000 euros de intereses de demora, y ahora, según denuncia el PSOE, 3,7 millones que podrían haber llegado a Logroño y que, sin embargo, han ido a parar íntegramente a Calahorra. «Cuando parecía complicado hacerlo peor en materia de fondos europeos, Conrado Escobar y su gobierno continúan superándose», ha criticado este lunes el portavoz del principal partido de la oposición, Luis Alonso.

Así, y tal y como adelantó Diario LA RIOJA, los socialistas no aciertan a entender por qué el PP no ha optado a los fondos EDIL (Estrategias de Desarrollo Local Integrado), herederos de los antiguos Edusi, que vía Feder y a través del Ministerio de Hacienda han dejado 1.774 millones de euros para un total de 971 municipios. «No es ya que perdamos subvenciones concedidas e ingresadas, es que el equipo de gobierno del PP ni tan siquiera se presenta a las convocatorias», ha denunciado.

Por ello, y pese a las explicaciones ofrecidas a este periódico, el PSOE pedirá la comparecencia de los funcionarios en comisión y la de Francisco Iglesias en el pleno para que expliquen la ausencia de Logroño en tal reparto. Dicho de otra manera, los socialistas quieren conocer los informes técnicos que llevaron a los populares a no concurrir a los mismos pese al interés que sí han despertado para el resto de España. «Ni la casi nula competencia, ni que se concediese una ayuda del 60 por ciento, ni que el plazo de ejecución se pueda alargar al 31 de diciembre de 2029 ha servido de algo porque el Ayuntamiento de Logroño no se ha presentado», ha sentenciado.

Y ello después de que a las citadas ayudas «se hayan presentado más de 1.000 ayuntamientos de ciudades grandes y medianas, regidas por partidos de distintas ideologías que sí tienen ideas... pero Escobar no consideró adecuado que Logroño optara a estos fondos y decidió no presentar ningún proyecto de futuro», ha afeado Alonso recordando que, para más inri, «estamos ante una convocatoria que posee un elemento diferencial, muy importante, y es que está territorializada por comunidades autónomas, es decir, que ya se sabía la cantidad que correspondía a La Rioja, 3,7 millones a los que sólo podían acceder Logroño y Calahorra».

Una convocatoria que ha dejado 7,3 millones en Vitoria; 2,1 en Pamplona, 9,13 en León; 6,1 en Zaragoza; 6 en Barcelona; 6,8 en Segovia; 8,4 en Oviedo; 6,9 en Soria... «¿Me cuestiono si Escobar, quien estuvo con el alcalde de Málaga de su mismo partido en los actos del pasado 12 de octubre en Madrid, le preguntó cómo había conseguido 11,94 millones?», ha espetado Alonso, quien ha precisado que Toledo, Alicante o Burgos, que se han quedado fuera, alegarán.

«Logroño no competía con el resto de proyectos de otras ciudades españolas, solo competía con Calahorra, ya que ningún otro municipio riojano podía solicitar esta ayuda... y esto es algo intolerable y una desidia que resulta inaceptable y que refleja que el PP no tiene proyecto de ciudad pese a que había más de 40 áreas en las que podía trabajar... Los fondos europeos han sido una gran oportunidad para todas las comunidades autónomas y para los grandes municipios, para todos menos para Logroño», ha concluido.