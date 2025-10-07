El PSOE critica el retraso de un año y el recorte de 800.000 euros en el servicio de Ayuda a Domicilio El edil socialista Iván Reinares afea que el nuevo modelo es idéntico al que dejó preparado la anterior Corporación

Nuria Alonso Logroño Martes, 7 de octubre 2025, 14:04 Comenta Compartir

El PSOE de Logroño ha criticado el retraso de un año que ha sufrido la puesta en marcha del Servicio de Ayuda a Domicilio de proximidad, anunciado ayer por el equipo de gobierno, un proyecto que quedó «listo para su ejecución por el anterior equipo de gobierno», según ha afirmado este martes el concejal socialista Iván Reinares y responsable de Servicios Sociales de la anterior Corporación.

Asimismo, el edil socialista ha advertido de que este pliego conlleva un recorte de 800.000 euros por parte del gobierno de Conrado Escobar, un contrato cuyo nuevo modelo es «exactamente el preparado en la anterior legislatura, con los equipos de proximidad, la atención personalizada y la metodología de trabajo en 'superislas'», y que debía haberse implantado «en el año 2024».

Así lo ha asegurado esta mañana en una rueda de prensa el concejal del PSOE, Iván Reinares, quien ha lamentado que Conrado Escobar «haya llegado más de un año tarde debido a una gestión política lenta e ineficaz y sin las prioridades claras».

En actualización La redacción de LA RIOJA trabaja en estos momentos para actualizar y completar esta información. LA RIOJA+ Navega sin límites. Suscríbete aquí .