
El Ayuntamiento reorganiza la atención domiciliaria en equipos de proximidad más estables

Los servicios sociales municipales atienden a más de dos mil personas, la mayoría, 1.820, mayores en situación de dependencia

Nuria Alonso

Nuria Alonso

Logroño

Lunes, 6 de octubre 2025, 11:33

El Ayuntamiento de Logroño reorganiza el servicio de atención de ayuda a domicilio con el objetivo primordial de que gane en personalización hacia el usuario y estabilizar lo máximo posible a las personas que atienden para que haya los menos cambios de personal posible.

Es la principal mejora que pretende impulsar el Consistorio de la capital con el proceso que ya ha iniciado para implantar un nuevo modelo, denominado Servicio de Ayuda a Domicilio de Proximidad, por el que se pretende reorganizar los recursos agrupando los equipos de atención en función de la cercanía a los usuarios, centrando siempre el foco en las personalización de los cuidados y en la individualización de los tratamientos.

En la actualidad son 2.030 personas las que se benefician de este servicio al que se puede acceder contactando con los centros de servicios sociales de la ciudad. La gran mayoría, 1.820 personas, responde a un perfil de personas mayores con reconocimiento de la dependencia, pero también se atiende a unas sesenta familias en situación de especial desprotección y otras cerca de 140 mayores que sin ser dependientes viven circunstancias de vulnerabilidad y soledad.

El nuevo servicio busca, asimismo, que los usuarios estén atendidos por un equipo estable de profesionales, cercanos y especializados en cada necesidad de las personas atendidas. Para ello se han conformado equipos de unas diez personas que se distribuirán por las distintas zonas en las que se asigne su labor. De momento, de forma pionera, se implantará el nuevo modelo en tres zonas para, sobre el mes de febrero, contar con que toda la ciudad tenga el servicio reagrupado.

Con un presupuesto de más de 10,3 millones de euros, de los cuales el Gobierno de La Rioja subvenciona 4,5 millones, el Consistorio iniciará en la zona cercana al Ayuntamiento y alrededores, Varea y la zona centro los pasos para impulsar una reorganización que culminará en unos meses.

En actualización

La redacción de LA RIOJA trabaja en estos momentos para actualizar y completar esta información.

