La procesión del Rosario, el 'paso de las mujeres de Logroño', vuelve a Cascajos La Virgen del Rosario de la Cofradía de la Santa Cruz (Maristas) recorrerá las calles este sábado 4 de octubre

Miércoles, 1 de octubre 2025, 20:22 | Actualizado 21:37h.

La Cofradía de la Santa Cruz de los Hermanos Maristas de Logroño vivirá este sábado una de sus celebraciones más entrañables en honor a la Virgen del Rosario. La jornada combinará devoción y ambiente festivo en el barrio de Cascajos, donde la cofradía mantiene viva una tradición muy especial.

El paso, símbolo de esta hermandad, destaca por ser el único de la Semana Santa logroñesa llevado en exclusiva por mujeres. A ellas se unirán portadoras invitadas de otras cofradías, que compartirán la experiencia de acompañar a Nuestra Señora en este día tan significativo.

Más allá del desfile procesional, la celebración quiere implicar a los vecinos del barrio y a la parroquia de Santa María de la Vid. Para ello, se han preparado actividades familiares como hinchables, tragantúa y una degustación con carácter solidario en la plaza situada frente al templo.

La cita llega además con una novedad importante: todos los actos se concentrarán en la jornada del sábado, un cambio de día que busca dar mayor unidad y fuerza a la conmemoración. Así, el programa queda de la siguiente manera:

- De 11.00 a 14.00: degustación, hinchables y tragantúa.

- 12.00: actuación de la banda de la Cofradía.

- 17.15: procesión.

- 19.30: Santa Misa.

Los actos se redondean el día de la Fiesta del Rosario (martes 7 de octubre) con una conferencia-reflexión a cargo del prior de la Cofradía, Gonzalo García Baquero, que lleva como título 'El Rosario, una oración que motiva' (a las 20.00 en la parroquia de La Vid).