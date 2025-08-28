El Plus Ultra abre sus inscripciones La Asociación Amigos del Plus Ultra cumple 37 años y refuerza su apuesta por al educación no reglada

Jueves, 28 de agosto 2025, 12:02

El próximo 1 de septiembre se abrirá la plaza de inscripción para el curso 2025-2026 de la Asociación Amigos del Plus Ultra, que este año contará con 114 cursos y se desarrollará entre el 1 de octubre de este año y el 29 de mayo del próximo.

La presentación ha tenido lugar este jueves en la sala de prensa del Ayuntamiento de Logroño, con la presencia de la concejala de Familia, Servicios Sociales y Discapacidad, Patricia Sainz, la presidenta de la asociación, Elvira Mendoza y otros miembros como Alfonso Ruiz y Berny Angulo.

En la edición pasada participaron un total de 1.338 socios en más de un millar de talleres en las trece sedes que se encuentran repartidas a lo largo de la ciudad.

La concejala ha puesto en valor el papel de Plus Ultra en la ciudad de Logroño. «El Plus Ultra no solo ofrece formación, sino que genera lugares de encuentro donde las personas pueden compartir intereses, aprender juntas y fortalecer lazos comunitarios. Es un ejemplo de cómo la educación no reglada contribuye a mejorar la calidad de vida en todas las etapas», ha declarado.

Sainz ha destacado en especial el nuevo taller que lleva por nombre 'Entre nosotras', que se encuentra dirigido a mujeres de más de 60 años. «Es un espacio en el que podrán compartir inquietudes relacionadas con las relaciones personales, las pérdidas, los duelos, la soledad o la gestión emocional». Además, ha añadido que le parece «una iniciativa imprescindible y totalmente alineada con el trabajo que realiza el Ayuntamiento en la lucha contra la soledad no deseada».

Por parte de la presidenta de la asociación, Elvira Mendoza, ha recordado que este curso el Plus Ultra celebra su 37º aniversario. También ha explicado que «las matriculaciones comenzarán el lunes 1 de septiembre y se prolongarán hasta el 19, de forma presencial en la Fundación Caja Rioja La Merced, en la calle Marqués de San Nicolás 109». En la rueda de prensa ha aprovechado para comentar que durante las fiestas de San Mateo «no habrá inscripciones». Mendoza ha insistido en que el objetivo de esta asociación sigue siendo combinar la tradición con la innovación.

El programa incluye talleres anuales y también exprés, de uno o dos meses de duración. En total, serán 114 cursos estables, impartidos por 26 profesores, educadores y voluntarios, con el apoyo del Gobierno de La Rioja, el Ayuntamiento de Logroño, la Fundación Caja Rioja y CaixaBank.

Entre las actividades clásicas destacan idiomas como el inglés, francés o italiano, junto con danza oriental, jotas riojanas, fotografía, informática, entre otras más.

«Cada año buscamos cómo innovar y dar respuesta a nuevas inquietudes que surgen en la sociedad», ha destacado Mendoza, confiada en poder superar este año la cifra de socios del curso anterior.