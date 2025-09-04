LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Minuto de silencio guardado en recuerdo de Carmen Chover en la sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de Logroño correspondiente al mes de septiembre. Justo Rodríguez

El Pleno de Logroño recuerda la figura de Chover: «Gracias, Carmen, por haber hecho más grande tu ciudad»

La corporación de la capital de La Rioja guarda un minuto de silencio en memoria de la exedil socialista fallecida recientemente a los 83 años

Javier Campos

Javier Campos

Logroño

Jueves, 4 de septiembre 2025, 11:41

«Gracias, Carmen, por haber hecho más grande tu ciudad». El Pleno del Ayuntamiento de Logroño ha recordado este jueves la figura de Carmen Chover, ... la exconcejala socialista fallecida el pasado 20 de agosto a los 83 años de edad. «Una mujer luchadora, amable, con grandes valores y gran capacidad de trabajo», en palabras de la presidenta del citado órgano, Leonor González Menorca, al inicio de la sesión correspondiente al mes de septiembre.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 AGE pagará a 79 céntimos el kilo de tinta y a 70 la blanca
  2. 2 Las frases que han desatado las risas en el Parlamento de La Rioja: «Necesitamos bomberos con buena manguera»
  3. 3

    Ascienden a 17 los muertos por el descarrilamiento del funicular de La Gloria en Lisboa: «Sólo pudimos echar a correr»
  4. 4 Éxito de la apertura de los cines Las Cañas en Viana: largas filas para acceder a las salas
  5. 5 Ryanair elimina vuelos de Vitoria, Zaragoza y Santander
  6. 6 El concierto de Izal sube a los 193.600 euros con IVA y la DJ del cohete serán 12.100 más
  7. 7 La Rioja tendrá entre dos y tres vuelos semanales a Barcelona desde 2026
  8. 8 24 pacientes a la espera de cama, controles cerrados, boxes al límite... Urgencias se colapsa de nuevo
  9. 9 El domingo, eclipse total de luna en La Rioja: ¿Podremos verlo?
  10. 10

    Las primeras horas en la UR: entre el nerviosismo y las ganas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El Pleno de Logroño recuerda la figura de Chover: «Gracias, Carmen, por haber hecho más grande tu ciudad»

El Pleno de Logroño recuerda la figura de Chover: «Gracias, Carmen, por haber hecho más grande tu ciudad»