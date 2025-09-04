El Pleno de Logroño recuerda la figura de Chover: «Gracias, Carmen, por haber hecho más grande tu ciudad»
La corporación de la capital de La Rioja guarda un minuto de silencio en memoria de la exedil socialista fallecida recientemente a los 83 años
Logroño
Jueves, 4 de septiembre 2025, 11:41
«Gracias, Carmen, por haber hecho más grande tu ciudad». El Pleno del Ayuntamiento de Logroño ha recordado este jueves la figura de Carmen Chover, ... la exconcejala socialista fallecida el pasado 20 de agosto a los 83 años de edad. «Una mujer luchadora, amable, con grandes valores y gran capacidad de trabajo», en palabras de la presidenta del citado órgano, Leonor González Menorca, al inicio de la sesión correspondiente al mes de septiembre.
La corporación municipal ha guardado un minuto de silencio en memoria de Chover, concejala del Consistorio capitalino entre 1991 y 1995, cuando Manolo Sainz era alcalde, «centrada en materia de Participación Ciudadana y Consumo». Riojana Ilustre e Insignia de San Bernabé, fue la primera presidenta de la Federación de Asociaciones de Vecinos de La Rioja, y así se le ha reconocido.
«Siempre trabajó por mejorar las condiciones de la ciudadanía y la igualdad entre hombres y mujeres» y «recordaba a los partidos políticos que la democracia debía ser respetada y cuidada todos los días», han sido otras de las referencias a Chover. «No hay palabras de consuelo», ha concluido González Menorca.
