El Pleno aprueba el ajuste presupuestario y el cambio a uso residencial para la parcela de Bosonit

Un inicio plácido, sin grandes discusiones, del Pleno ha dado paso al debate encendido del sexto punto del orden del día que valoraba el acuerdo ... de no disponibilidad de saldo de crédito por un valor de 4,15 millones de euros para paliar el ajuste contable de casi ocho millones de euros en las Cuentas de 2025. En cifras, el edil de Hacienda, Francisco Iglesias, ha apuntado que hay una cantidad de 2,4 millones de euros sobrantes procedentes de catorce programas en materia de acciones voluntarias y otros 1,75 millones de euros en acciones obligatorias, que integran contratos a la baja.

Si en la exposición de las cuantías el edil de Hacienda defendía que se han cubierto todas las solicitudes en materia de ayudas sociales, varios concejales de la oposición han mostrado su frontal desacuerdo. «O lo presupuestaron mal en el 2025 o son recortes», ha señalado Amaia Castro. También Antoñanzas ha afeado que cuatro de cada diez euros sin ejecutar en el Presupuesto municipal pertenecen a la partida de Servicios Sociales. «Lo peor no son las cifras sino ver sus artimañas para que los técnicos no acudan a las comisiones para ver qué se puede con las cantidades sobrantes». «Son modelos distintos: el suyo es el de cuanto más mejor, el nuestro es que cada euro cuenta», ha sostenido Iglesias. «Es el cuarto pleno en el que no me dicen qué recortes se han aplicado», ha inquirido Iglesias, que ha insistido: «Gastar mucho no quiere decir que se gaste mejor».

«Las peticiones de reconocimiento de no disponibilidad de crédito son el reconocimiento implícito de una mala gestión presupuestaria», ha acusado por su parte María Jiménez, de Vox, que también ha señalado los recortes en Servicios Sociales, en Limpieza, en Urbanización y mantenimiento de vías públicas... Por su parte, el portavoz del PSOE, Luis Alonso, ha reseñado que es necesario preguntarse «qué se podría haber hecho con esos 2,4 millones sobrantes». Y también ha criticado que el equipo de gobierno siga rebatiendo su mala práctica presupuestaria achacándole la responsabilidad al Gobierno central: «No es el Estado el que recauda el IBI». «Asumimos el desgaste de gestionar el presupuesto, para los gestores y para el equipo de gobierno, ni se lo imaginan», ha espetado Iglesias tras repasar el incremento de la recaudación por parte del Estado y la falta de Presupuestos nacionales.

Con los votos en contra de todos los grupos de la oposición, la abstención de la edil no adscrita Eva Loza y el apoyo del PP, la propuesta de Iglesias ha resultado aprobada finalmente paliando así el desfase de 7,97 millones de euros en el que incurría el Presupuesto 2025.

Una parcela en el Casco Antiguo para vivienda asequible

A continuación, se ha debatido la modificación puntual del Plan General con respecto al solar de Marqués de San Nicolás, 20. El concejal de Urbanismo, Íñigo López-Araquistáin, ha presentado el cambio de uso de la parcela que en su día se enajenó para que Bosonit instalara allí su sede, con el subsiguiente cambio de uso de la parcela de residencial a dotacional. La propuesta actual reclamaba regresar al uso residencial para destinar el solar, una vez la empresa desistió de su proyecto, a construir vivienda asequible. «El asunto ha sido un estrepitoso fracaso del PP en el que todavía no se nos han dado explicaciones por la que la empresa no cumplió con el proyecto y por qué la resolución del contrato por parte del equipo de gobierno no acarreó penalidades», ha afirmado la edil no adscrita, Eva Loza, que ha rechazado la urgencia del problema de la vivienda como argumento del cambio de uso.

Antoñanzas ha desvelado que el Ayuntamiento ha abonado 1,5 millón de euros por la parcela de Bosonit y ha pedido explicaciones al alcalde sobre la circunstancia de que la empresa nunca firmara el convenio: «Ha hecho usted el ridículo». También el socialista Álvaro Foncea ha criticado la gestión sobre el solar de Bosonit: «Vamos a volver a pagar por un solar que era municipal y aquí no ha pasado nada». «Lo cierto es que vamos a tener un solar vacío durante otros cuatro años», ha reseñado el concejal que ha indicado que su grupo votaría a favor del cambio aunque «sin ninguna ilusión». Finalmente, con los votos favorables de PP y PSOE, ha salido adelante el cambio.

En otro orden de cosas, la sesión del Pleno ha comenzado con la lectura de dos declaraciones institucionales, una para conmemorar el Día de las Personas con Discapacidad y otra para reinvindicar el Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, fijado el 25 de noviembre.