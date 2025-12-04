La memoria histórica y los bandos provocan un tenso rifirrafe en el Pleno

No es un asunto calmado. Nunca lo es. La Ley de la Memoria Histórica, su desarrollo y su aplicación en cualquiera de sus ámbitos territoriales ... despierta aún muchos roces entre unos y otros representantes políticos. Y este jueves ha vuelto a suceder en el Pleno del Ayuntamiento de Logroño en la intervención del PSOE en defensa de una moción propia.

El edil Iván Reinares había presentado una moción para reeditar un convenio expirado con la Asociación de La Barranca. Enmendada la moción por el Grupo Popular para estudiar dicho convenio y para reivindicar la figura del alcalde democrático de Logroño asesinado en 1936 Basilio Gurrea, los demás grupos han entrado a realizar sus valoraciones.

Tras la negativa de Vox a aceptar la propuesta socialista con la argumentación de que «no defiende la memoria de todos los españoles», la edil Beatriz Nalda, en el turno de portavoces, ha encendido los ánimos de los populares con una diatriba en la que su defensa de la democracia ha ofendido a los populares al insinuar la diferencia de los bandos y los bloques al señalar «a los que estamos aquí y los que están allí».

La indignación en la bancada popular ha llegado a tal punto a que el propio alcalde se haya impelido a intervenir para cambiar de forma sorpresiva su postura inicialmente manifestada. «El homenaje a Gurrea lo va a cumplir un alcalde logroñés», ha dicho Escobar pero «no podemos permitir su discurso de confrontación». La moción, con el voto final en contra del PP, ha decaído.