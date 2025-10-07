LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El bar de La Grajera acumula ya cuatro veranos cerrado, concretamente desde el 2022, a la espera de una reforma que se retrasa. Sonia Tercero

Turismo amplía el plazo para ejecutar los fondos del Camino y salva a Logroño de perder 800.000 euros

El Ministerio prorrogó la fecha del 31 de octubre hasta mayo de 2026 este verano con las obras del bar de La Grajera y la casa de peones camineros, entre otras, aún sin licitar

Javier Campos

Javier Campos

Logroño

Martes, 7 de octubre 2025, 20:02

Comenta

Un balón de oxígeno, del que nadie en el Ayuntamiento de Logroño ha dado cuenta, y que a la postre puede resultar definitivo para evitar ... una nueva pérdida de fondos europeos heredados del pasado mandato con el Camino de Santiago como protagonista. Un Real Decreto, de 15 de julio de 2025, por el que se modifica uno anterior, de 7 de diciembre de 2021, que, al menos de momento, soluciona a la capital de La Rioja un problema inminente.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece la joven que sufrió una caída de un patinete eléctrico en Alfaro
  2. 2 Un herido grave tras una colisión entre un camión y una furgoneta en Ollauri
  3. 3 Los once pueblos en los que el Gobierno de La Rioja colocará cajeros automáticos
  4. 4 El ailanto se expande en La Rioja y los ecologistas exigen un plan de erradicación
  5. 5 Muere tras quedar atrapado en el ascensor y caer por el hueco al intentar escapar
  6. 6

    «Desperté en Gaza, medio desnuda entre terroristas»
  7. 7 Investigado en Aldeanueva un hombre que llevaba 140 kilos de nectarinas robadas en el maletero
  8. 8 Detenido un presunto acosador de niños que actuaba en parques de Fuenmayor y Navarrete
  9. 9 La Justicia perdona en Logroño 900.000 euros a un empresario mediante la Ley de Segunda Oportunidad
  10. 10

    Ni solo bar ni solo restaurante

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Turismo amplía el plazo para ejecutar los fondos del Camino y salva a Logroño de perder 800.000 euros

Turismo amplía el plazo para ejecutar los fondos del Camino y salva a Logroño de perder 800.000 euros