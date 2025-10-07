Turismo amplía el plazo para ejecutar los fondos del Camino y salva a Logroño de perder 800.000 euros

Un balón de oxígeno, del que nadie en el Ayuntamiento de Logroño ha dado cuenta, y que a la postre puede resultar definitivo para evitar ... una nueva pérdida de fondos europeos heredados del pasado mandato con el Camino de Santiago como protagonista. Un Real Decreto, de 15 de julio de 2025, por el que se modifica uno anterior, de 7 de diciembre de 2021, que, al menos de momento, soluciona a la capital de La Rioja un problema inminente.

El Ministerio de Industria y Turismo ampliaba este verano el plazo para la ejecución de subvenciones de la UE destinadas a la financiación del Plan Nacional de Sostenibilidad Turística en Destinos Xacobeo 2021, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, lo que en la práctica ha salvado a Conrado Escobar y a los suyos, a corto plazo, de devolver gran parte del millón de euros que, a día de hoy, está sin ejecutar (800.000 euros).

Actuaciones Rehabilitación completa de los aseos y de la red de saneamiento del patio del albergue de peregrinos. 113.874 euros.

Iluminación monumental y reparaciones necesarias en el Cubo del Revellín. 86.125 euros.

Rehabilitación ecoeficiente e instalación fotovoltaica para autoconsumo del bar-cafetería de La Grajera. 542.248 euros.

Rehabilitación ecoeficiente de la caseta de peones camineros del Puente de Piedra (hoy sin uso). 158.225 euros.

Adquisición y digitalización de una exposición fotográfica (permanente) para el Centro de la Cultura del Rioja (CCR). 90.862 euros.

Una ampliación de siete meses a fin de equipararse a otros planes y homogeneizar inversiones –el plazo inicial dado para la ejecución era el 31 de octubre de 2025 y con la modificación normativa aprobada se ha ampliado hasta el 30 de mayo de 2026, con un período de justificación de un mes hasta el 30 de junio de 2026– que ha librado de un nuevo frente al gobierno local del PP.

Lejos queda abril de 2024 cuando los concejales Francisco Iglesias y Miguel Sáinz comparecían para anunciar la consecución de nuevos fondos europeos, más de 700.000 euros que se venían a sumar a los 200.000 solicitados en 2022 dentro del Plan de Acciones de Cohesión entre destinos de la 'ruta jacobea' planteado por la Comunidad Autónoma.

Ampliar La caseta de peones camineros, pendiente de rehabilitación. S. T.

Así, el Consistorio capitalino cuenta desde entonces con un total de 991.333 euros para acometer varias actuaciones vinculadas al Camino (de los 2.980.000 euros de subvención total concedida al Ejecutivo autonómico, y que incluye actuaciones en diferentes municipios), lo que se formalizó mediante un convenio firmado ya en julio del citado entre el Gobierno de La Rioja y el Ayuntamiento de Logroño.

Casi un millón de euros para invertir en un año y tres meses largos destinados a la renovación de los aseos existentes y de la red de saneamiento del patio del albergue de peregrinos, la iluminación monumental y las reparaciones necesarias en el Cubo del Revellín, la rehabilitación de la segunda (frente al actual punto de información) de las casetas de peones camineros del Puente de Piedra, así como la del bar-cafetería de La Grajera (que ya acumula cuatro veranos cerrados desde el de 2022), amén de la adquisición y digitalización de una exposición fotográfica para el Centro de la Cultura del Rioja.

El Consistorio capitalino, con tiempo de sobra desde julio de 2024, aseguraba este enero que se llegaría a tiempo para este final de octubre

Ahora, salvado el 'match ball', tampoco hay tiempo que perder pues se sigue yendo justitos... y nada nuevo se sabe pese al Real Decreto del 15 de julio

Y todo ello para que en enero de este mismo año, el propio Sáinz, aunque en aquella ocasión acompañado de Íñigo López-Araquistáin, se mostrase «sin miedo» a perder tales fondos pese a que, ya entonces, había que ejecutar en nueve meses –con vecimiento a 31 de octubre y sin dejar constancia alguna de que fuese posible la prórroga finalmente aprobada por el Gobierno de España para todos los beneficiarios–.

Que el concejal de Promoción de la Ciudad asegurase que no había temor a perder los mismos, entendiendo que no peligraban, pues en tales actuaciones se trabajaba con un escenario que «no iba más allá» de la citada fecha, visto lo visto, ha quedado como un brindis al sol más. Y más teniendo en cuenta que, según añadió el edil de Urbanismo, Espacio Público y Ciudad Circular, los proyectos implicados no entrañaban dificultades, a excepción de la rehabilitación ecoeficiente del local de La Grajera, «por lo que no debería haber mayores problemas» –sin volver a saber apenas nada de las mismas, eso sí–.

Ampliar De la iluminación y las reparaciones del Cubo tampoco se sabe nada. S. T.

De hecho, a día de hoy, la exposición, permanente y bautizada como 'La Familia del Vino', puede verse, pero las obras solo se han ejecutado en el albergue, con lo que el grueso del millón, con el restaurante de La Grajera a la cabeza, sigue pendiente. El mismo, junto a la casa de camineros, cuenta con proyecto redactado (vía asistencia técnica, con adjudicaciones en marzo y abril, respectivamente), si bien no ha habido licitación alguna de las obras... y, ahora sí, salvado el 'match ball', tampoco hay tiempo que perder pues se sigue yendo justitos.

Por mucha tramitación en marcha que se diga; y por mucho que a primeros de 2025 el ejecutivo municipal no temiese por los fondos aseverando que se llegaría a tiempo, a 31 de octubre, cuando todavía casi ni se ha empezado.