El PR+ plantea bonificar el IBI del alquiler social y de la vivienda a menores de 35 años

La formación regionalista ha presentado enmiendas a las ordenanzas fiscales para reducir las cargas impositivas de la construcción de VPO o de los vehículos domiciliados en Zonas de Bajas Emisiones

Nuria Alonso

Nuria Alonso

Logroño

Lunes, 27 de octubre 2025, 11:44

El Partido Riojano ha propuesto bonificar el 60% del IBI a las viviendas que se dediquen a alquiler social y al 95% a los inmuebles ... adquiridos por jóvenes de menos de 35 años. De igual manera, ha planteado que se bonifique el 60% del ICIO (Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras) para la construcción de vivienda protegida. Por otro lado, el edil del PR+, Rubén Antoñanzas, ha pedido que se aumente un punto el IBI para grandes superficies comerciales y que se amplíen las bonificaciones para los vehículos menos contaminantes. «Queremos incentivar la construcción de vivienda protegida, favorecer el acceso a la vivienda y evitar la especulación inmobiliaria de particulares, facilitar el pago de tributos a la ciudadanía y rebajar la presión fiscal, principalmente a la juventud y a las familias», ha resumido Antoñanzas sobre la esencia de las 28 enmiendas presentadas por su grupo municipal.

