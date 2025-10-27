El PR+ plantea bonificar el IBI del alquiler social y de la vivienda a menores de 35 años

El Partido Riojano ha propuesto bonificar el 60% del IBI a las viviendas que se dediquen a alquiler social y al 95% a los inmuebles ... adquiridos por jóvenes de menos de 35 años. De igual manera, ha planteado que se bonifique el 60% del ICIO (Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras) para la construcción de vivienda protegida. Por otro lado, el edil del PR+, Rubén Antoñanzas, ha pedido que se aumente un punto el IBI para grandes superficies comerciales y que se amplíen las bonificaciones para los vehículos menos contaminantes. «Queremos incentivar la construcción de vivienda protegida, favorecer el acceso a la vivienda y evitar la especulación inmobiliaria de particulares, facilitar el pago de tributos a la ciudadanía y rebajar la presión fiscal, principalmente a la juventud y a las familias», ha resumido Antoñanzas sobre la esencia de las 28 enmiendas presentadas por su grupo municipal.

«Desde el Partido Riojano entendemos que el Ayuntamiento tiene herramientas para impulsar la construcción de viviendas protegidas, más allá de facilitar el suelo», ha remarcado el concejal del PR+ reclamando que reduzca el 60% del IBI para «los propietarios de viviendas que planteen un alquiler social en Logroño».

Asimismo, ha planteado «limitar la modificación del IBI a las familias numerosas que tengan una vivienda con un valor catastral superior a 150.000 euros». Además, ha señalado que rechaza «la rebaja de plusvalías que propone el Partido Popular por su carácter general» y ha precisado que «hay que gravar las plusvalías generadas en los cuatro primeros años para penalizar las compraventas a corto plazo por su componente especulativo».

Sobre los vehículos, Antoñanzas ha pedido bonificar al 50% para todos los vehículos con domicilio en los barrios de Madre de Dios y San José, por estar afectados por la Zona de Bajas Emisiones. Además, ha insistido en bonificar hasta el 75% a los vehículos menos contaminantes.

En materia de política social, propone rebajar todas las tarifas de servicios principales que ayuden a las familias y que vayan enfocadas a la infancia y la juventud, como las ludotecas o campamentos, «porque son servicios que ayudan a conciliar a las familias».