'Patio abierto' en el colegio Madre de Dios, un nuevo espacio «de ocio, convivencia y cohesión social» El horario comunitario del patio del centro educativo se extenderá entre las 17.00 y las 20.00 horas de lunes a viernes, excepto festivos

El Ayuntamiento de Logroño ha impulsado la iniciativa 'Patio abierto' en el CEIP Madre de Dios con el objetivo de dotar al barrio de un nuevo espacio «de ocio, convivencia y cohesión social».

A través de este proyecto se plantea la ampliación del horario de uso del patio del CEIP Madre de Dios a la comunidad vecinal. Así, por las tardes, entre las 17.00 y las 20.00 horas de lunes a viernes (exceptuando festivos), se permitirá a la ciudadanía, especialmente a los niños y adolescentes, a disfrutar de estas instalaciones bajo un marco de uso regulado.

El alcalde de Logroño, Conrado Escobar, ha visitado este espacio acompañado por la concejala de Políticas de Familia, Servicios Sociales y Discapacidad, que ha agradecido a las instituciones y entidades que han desarrollado un trabajo de coordinación para poner en marcha esta iniciativa: dirección del centro, proyecto municipal de intervención socioeducativa con menores, áreas de Servicios Sociales y Educación del Ayuntamiento, Logroño Deporte, Asociación Vecinal Madre de Dios y Universidad de La Rioja.

Normas de uso

El uso es libre y gratuito para la comunidad vecinal y se dará prioridad al juego libre y deportivo, prohibiéndose otros usos no adecuados a las instalaciones, así como consumo de alcohol o tabaco.

Los usuarios/as son responsables de la limpieza de la zona que utilicen y del cuidado de las instalaciones, aunque el mantenimiento básico y limpieza se llevará a cabo por parte del Ayuntamiento de Logroño.

En lo que respecta a la seguridad y mantenimiento, los educadores sociales serán responsables del cierre de las instalaciones al finalizar el horario comunitario.