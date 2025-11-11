'Patio abierto' en el colegio Madre de Dios, un nuevo espacio «de ocio, convivencia y cohesión social»
El horario comunitario del patio del centro educativo se extenderá entre las 17.00 y las 20.00 horas de lunes a viernes, excepto festivos
Martes, 11 de noviembre 2025, 19:13
El Ayuntamiento de Logroño ha impulsado la iniciativa 'Patio abierto' en el CEIP Madre de Dios con el objetivo de dotar al barrio de un nuevo espacio «de ocio, convivencia y cohesión social».
A través de este proyecto se plantea la ampliación del horario de uso del patio del CEIP Madre de Dios a la comunidad vecinal. Así, por las tardes, entre las 17.00 y las 20.00 horas de lunes a viernes (exceptuando festivos), se permitirá a la ciudadanía, especialmente a los niños y adolescentes, a disfrutar de estas instalaciones bajo un marco de uso regulado.
El alcalde de Logroño, Conrado Escobar, ha visitado este espacio acompañado por la concejala de Políticas de Familia, Servicios Sociales y Discapacidad, que ha agradecido a las instituciones y entidades que han desarrollado un trabajo de coordinación para poner en marcha esta iniciativa: dirección del centro, proyecto municipal de intervención socioeducativa con menores, áreas de Servicios Sociales y Educación del Ayuntamiento, Logroño Deporte, Asociación Vecinal Madre de Dios y Universidad de La Rioja.
Normas de uso
El uso es libre y gratuito para la comunidad vecinal y se dará prioridad al juego libre y deportivo, prohibiéndose otros usos no adecuados a las instalaciones, así como consumo de alcohol o tabaco.
Los usuarios/as son responsables de la limpieza de la zona que utilicen y del cuidado de las instalaciones, aunque el mantenimiento básico y limpieza se llevará a cabo por parte del Ayuntamiento de Logroño.
En lo que respecta a la seguridad y mantenimiento, los educadores sociales serán responsables del cierre de las instalaciones al finalizar el horario comunitario.