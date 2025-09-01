El PR+ exige a Escobar que «redoble» su respaldo y «demuestre» que apoya al comercio logroñés El concejal regionalista, Rubén Antoñanzas, critica que lo único que ha hecho el Gobierno local es «vender humo con anuncios vacíos que no se sustentan en medidas concretas y eficaces»

El portavoz municipal del PR+ en Logroño, Rubén Antoñanzas, ha criticado este lunes la falta de ambición, impulso y compromiso del PP con el pequeño comercio y ha pedido al alcalde, Conrado Escobar, que redoble el respaldo a este sector y demuestre que lo apoya.

«Hay que exigir al gobierno de Escobar que redoble el esfuerzo para promover iniciativas que favorezcan el relevo generacional, el emprendimiento y la digitalización del pequeño comercio con políticas que promuevan una fiscalidad más ventajosa, la regeneración urbana de las principales arterias comerciales y actuaciones de dinamización y promoción».

Según Antoñanzas, el PR+ tiende la mano al Gobierno municipal para trabajar en esa línea. La formación también ha apuntado que es «un buen momento» para hacerlo porque se están elaborando las ordenanzas fiscales y los presupuestos. «Ahora es cuando el señor Escobar tiene que demostrar que apoya al comercio de ciudad», ha subrayado.

Además, ha recordado que las ayudas para las nuevas iniciativas económicas en Logroño se han reducido este año un 25%, mientras que las partidas destinadas a festejos suben más de un 50%. «Teniendo en cuenta que el año pasado se adjudicaron 172.572 euros a 55 pequeñas empresas logroñesas, mucho nos tememos que este año la cantidad va a ser insuficiente», ha precisado en una nota

El concejal regionalilsta también ha detallado que Logroño ha perdido en un año 804 entidades en 2024 (cifra que supone un 6,7%) y la mayor parte de ellas eran microempresas, lo que ha calificado como un dato «desalentador y preocupante».

Antoñanzas se ha referido a que Escobar ha renunciado a más de 5 millones de fondos europeos destinados exclusivamente a mejorar el comercio, como la modernización tecnológica del sector en el Casco Antiguo y las urbanizaciones de Cien Tiendas y San Antón.

Ha afeado al alcalde que haya incumplido su promesa de reformar San Antón este mandato y ahora garantice que la ejecutará la próxima legislatura con fondos propios. «Escobar no tiene ninguna credibilidad después de esta gestión tan desastrosa e irresponsable en todo lo que tiene que ver con comercio y fondos europeos», ha resaltado,

El concejal regionalista ha señalado que no entiende que se renuncie a reformar San Antón, que es «uno de los pulmones comerciales de la ciudad», mientras el Gobierno local «decide gastar 4 millones de euros en La Glorieta». A su juicio, «lo único que han hecho con el comercio local es vender humo con anuncios vacíos que no se sustentan en medidas concretas y eficaces», como la candidatura a la Capital Europea del Comercio Minorista, que estaba previsto presentar este mandato y se ha retrasado a 2028.