Parques de Logroño en los que se actuará para optimizar el aprovechamiento del agua

Conexiones. Unión del riego del parque de Valdegastea con el del parque San Miguel mediante una tubería de sentido reversible mallando ambas zonas regables ( ... uniéndola además con la estación de bombeo de la calle Alemania).

Aljibes. Adaptación del actual aljibe del parque de Valdegastea.

2 La Isla-Samalar-Concordia

Conexiones. Uniones de los sistemas de riego del parque de La Isla y el del Ebro mallando las zonas regables de ambos con los de Samalar y de la Concordia.

Aljibes. Adaptación del actual aljibe del parque de La Isla y posible construcción de otro para almacenar el agua de un emisario de pluviales que vierte al Ebro por la zona.

3 Pozo Cubillas-San Antonio

Conexiones. Unión de los sistemas de riego del parque San Antonio con la estación de bombeo del PozoCubillas.

Aljibes. Construcción de un nuevo aljibe (además de bombeo) en el Pozo Cubillas para el riego de dicho parque y del paseo Francisco Sáez Porres.

4 Piqueras-Cascajos

Conexiones. Unión de los sistemas de riego de las plazas y parques de México, Rancagua, Clara Campoamor, Lope de Vega, Bécquer con Poeta Prudencio, Estambrera, Rosalía de Castro, Rotarios, Garcilaso de la Vega, Los Cedros y los parterres del barrio (puesta de nuevo en servicio del pozo de bombeo actualmente en desuso en Estambrera).

Aljibes. Construcción de un aljibe en el parque de Cascajos y un doble pozo de captación de freáticas conectado con la estación de bombeo de Piqueras y Baltasar Gracián.

5 San Adrián

Aljibes. Construcción de un aljibe y dotación de bombeo en la confluencia de Siete Infantes y la LO-20 (con aguas sobrantes de la zona Sur).

6 San Miguel

Estaciones de bombeo. Construcción de otra cámara de bombeo junto a la actual junto al estanque del parque.

7 El Espolón

Estaciones de bombeo. Reparación del pozo de bombeo del Espolón para su posterior conexión con el sistema de riego (y comprobación para ver si existe la capacidad necesaria para el llenado de la fuente ornamental y dar servicio al riego de la plaza y de la Glorieta).

Fuentes. Recircular el agua de 'Las Ranitas' al aljibe del pozo de bombeo.

8 El Campillo

Captaciones. Estudiar una nueva captación de agua del río Ebro, además de solucionar los problemas del pozo de captación de Manso de Zúñiga con La Playa (aljibe existente en el paseo del Campillo) y del bombeo de riego para usar los excedentes en el barrio.

9 Tomás y Valiente-Fermín Gurbindo-Maestro Lope-Santa Juliana

Conexiones. Unión del bombeo existente en el parque de La Ribera con el de la plaza Tomás y Valiente para regar con agua no potable, amén de los citados, la plaza Fermín Gurbindo, la plaza Maestro López y el parque de Santa Juliana.

Aljibes. Actualmente hay un depósito en la plaza Tomás y Valiente, de agua freática, y un aljibe en La Ribera, de agua del Ebro; pensando en conectar los sistemas de riego y, teniendo en cuenta que se ampliarán las zonas verdes a regar con un mismo sistema, estudiar si la capacidad de ambos es suficiente para cubrir las necesidades futuras.

10 La Vendimia-Juan Miró

Aljibes. Construcción de un nuevo aljibe y cámara anexa de bombeo en la plaza de la Vendimia para regar ésta y la plaza Juan Miró (para el llenado se estudiará posible conexión con el bombeo existente en Las Gaunas, con el futuro de San Adrián o con la red de aguas consuntivas de la zona Sur).

11 María Moliner

Estaciones de bombeo. Adecuación y reparación del pozo de bombeo existente en el paseo María Moliner para volver a poner en servicio el riego de la zona verde con agua no proveniente de la red de abastecimiento de agua potable.

12 La Pedrera

Estaciones de bombeo. Adecuación y reparación del pozo de bombeo existente en el paseo de La Pedrera para volver a poner en servicio el riego de la zona verde con agua proveniente de las aguas consuntivas.

13 Las Gaunas

Aljibes. Ya existe un bombeo de riego de aguas freáticas «manando agua durante todo el año», por lo que se deberán implantar las instalaciones necesarias para aprovecharlas más allá del riego (otras actuaciones de uso secundario). Estudio de la construcción de un nuevo aljibe y cámara de impulsión.