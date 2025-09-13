Logroño estudia regar y limpiar con agua no potable

Javier Campos Logroño Sábado, 13 de septiembre 2025, 20:57 Comenta Compartir

No desperdiciar ni una sola gota o, dicho de otro modo, aprovechar hasta la última… y más de una vez. El reto hídrico está ahí y a Logroño, como a cualquier otro gran municipio, no le queda otra que afrontarlo. Y en ello se está. El Ayuntamiento tramita actualmente el expediente de contratación de la asistencia técnica para la redacción de un proyecto hidrogeológico y de recuperación de aguas regeneradas en los diferentes barrios, es decir, qué obras serán necesarias para ir reduciendo el volumen de agua potable en consumos que no sean el estrictamente humano.

Un estudio que, de cara al futuro, siente las bases del «aprovechamiento de agua para usos secundarios en la ciudad como pueden ser el riego de parques y jardines, el baldeo para limpiar calles y plazas o el aporte a fuentes ornamentales, entre otros». «Se trata de definir una serie de actuaciones que reduzcan al máximo el uso de la propia red de abastecimiento en lo que a mantenimiento de zonas verdes y limpieza viaria se refiere, es decir, siendo exclusiva para el consumo humano y sustituyéndola con aguas freáticas y pluviales», en palabras del concejal de Medio Ambiente, Jesús López.

Un plan director en la práctica, que en un plazo que trasciende el presente mandato, establezca una serie de intervenciones a fin de aprovechar tanto el agua de lluvia como las subterráneas para distintos usos. «Logroño tiene recursos en su subsuelo para hacerlo», sentencia una unidad que, sobre el terreno, trabaja sabiendo que «la capital de La Rioja es un mar bajo su superficie».

Que en los riegos actualmente se consuman casi 1,4 hectómetros cúbicos de agua anuales, siendo hasta 525.000 metros cúbicos de los mismos con agua potable; o que se utilice aproximadamente un hectómetro cúbico de agua potable para el baldeo de calles, son datos que obligan a seguir avanzando. También las 46 fuentes ornamentales y monumentales con una capacidad en sus vasos de 11.463 metros cúbicos, 9.255 de ellos en el lago del parque de La Ribera, con los que la ciudad cuenta.

La capital de La Rioja, por ello, continúa dando pasos en el proyecto de digitalización y mejora de la eficiencia del ciclo urbano del agua que desarrolla de forma conjunta con Lardero y Villamediana y que cuenta con una ayuda de 4,1 millones de fondos europeos a través del Ministerio para la Transición Ecológica y el Resto Demográfico (siendo en el marco del PERTE donde se enmarca esta asistencia técnica, a licitación por 90.658,42 euros y cinco meses).

Así, los objetivos, englobados dentro de la estrategia circular urbana, pasan por aprovechar las aguas freáticas existentes y que en la actualidad ya son usadas y aumentar el uso de las aguas consuntivas provenientes de la estación potabilizadora. En este sentido, se plantea un estudio de nuevas captaciones de agua no potable en el término municipal y la construcción de las infraestructuras necesarias para incrementar las mismas en las distintas necesidades.

De la misma manera, se desarrollará un estudio hidráulico, energético y económico de la sustitución de los elementos existentes en las salas de bombeo de riego y de impulsión de fuentes por otras más eficientes, además de toda la aparamenta eléctrica y/o electrónica y/o elementos mecánicos necesarios para mejorar su funcionamiento, así como la instalación de equipos de medida y telegestión y su supervisión y control en soportes digitales.

Con todo, la situación de partida no es mala, aunque queda mucho por hacer: nuevas conexiones de los sistemas de riego, nuevas estaciones de bombeo y nuevos aljibes, a sumar a los alrededor de 30 actualmente en servicio, que vayan mallando las distintas zonas regables de la ciudad y, de paso, se pueda acceder al agua para otros usos secundarios.

Zonas verdes Mejora en las redes de riego

En la actualidad hay zonas verdes en las cuales la infraestructura de riego se ha quedado obsoleta no regando de una forma adecuada y óptima por diversos motivos «como no tener la presión adecuada por un diámetro insuficiente de tubería, potencia eléctrica insuficiente del sistema de bombeo, etc.».

Por ello, y entre otros, el objeto de esta actuación «es la realización de un estudio de las zonas verdes de la ciudad de Logroño para corregir las posibles deficiencias existentes en dichas áreas (parques y jardines, así como parterres y superficies de menor tamaño), analizarlas y especificar posibles soluciones».

Aprovechamientos Aguas de nivel freático

En la ciudad de Logroño hay bombeos de impulsión, tanto privados como municipales, que vierten el agua generada por nivel freático al sistema de alcantarillado, como los existentes en avenida de Colón 83 (estación de trenes) y en la calle Múgica con Gran Vía. Por lo tanto, uno de los objetivos del plan «es la creación de depósitos de capacidad necesaria para el almacenamiento de agua y su conexión con redes de riego cercanas o conducirlas a depósitos de bombeo de impulsión».

A modo de ejemplo; aprovechar el agua que vierte la comunidad de vecinos existentes en la intersección de Gran Vía con la calle Múgica a la red de alcantarillado de origen freático para regar las zonas verdes de Gran Vía, «por lo que se deberá estudiar la construcción de un aljibe y de una cámara seca de impulsión»; o derivar el agua de origen freático de la citada Colón al aljibe existente en el parque Felipe VI (el del soterramiento).

Aprovechamientos Aguas de lluvia o pluviales

A saber: a día de hoy discurre por la calle Carmen Medrano un emisario que lleva agua pluvial recogida en gran parte de la ciudad y la vierte al río Ebro, en la zona del parque de la Isla. Por lo tanto y para su aprovechamiento para usos secundarios, «se deberá construir un aljibe para el almacenamiento de dicha agua en el parque de La Isla, así como el resto de infraestructuras necesarias para su funcionamiento (bombas de impulsión, cámara seca, desagüe, sistema de filtración, etc.)». La ubicación del futuro aljibe deberá ser accesible para que los camiones carguen agua o implantar una toma que lo facilite.

