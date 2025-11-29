LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Un comerciante achica el agua de la acera junto a su tienda.
Un comerciante achica el agua de la acera junto a su tienda. Justo Rodríguez

Nuevo reventón de tubería e inundación en avenida de la Paz

Otra avería anega la calzada en las inmediaciones de la esquina con la calle Fermín Irigaray y deja una escombrera sobre la acera

Diego Marín A.

Diego Marín A.

Logroño

Sábado, 29 de noviembre 2025, 11:18

Comenta

Apenas dos días después del último, la avenida de la Paz de Logroño ha sufrido este sábado un nuevo reventón de tuberías que ha inundado la calle. Si el pasado jueves la avería se produjo a la altura del número 86, cerca de la esquina con la avenida de la Autonomía de La Rioja, en esta ocasión se ha producido en el número 68 de la misma vía, aunque esta vez cerca de la esquina con la calle Femín Irigaray. Hace dos y tres años se produjeron reventones similares en el mismo tramo de avenida de apenas 200 metros.

La acera y la calzada, cubiertas de agua por el reventón. Justo Rodríguez
La acera y la calzada, cubiertas de agua por el reventón. Justo Rodríguez
La acera y la calzada, cubiertas de agua por el reventón. Justo Rodríguez

La avería se ha producido sobre las 10.00 horas y el agua ha llegado a inundar la acera, por lo que ha acudido la Policía Local. Uno de los comercios afectados ha sido la tienda de mascotas Picos y Patas, cuyo responsable, Óscar Urruticoechea, ha explicado a Diario LA RIOJA que ha tenido que cerrar momentáneamente la tienda para que no le entrara el agua. «Ha pegado un pepinazo que ha salido de todo, salía agua por las juntas de dilatación, toda una escombra, y yo he tenido que cerrar para achicar el agua con una escoba», ha relatado Óscar Urruticoechea. A donde sí ha entrado el agua es a un portal de viviendas y a una frutería.

La Policía Local de Logroño se ha presentado en el lugar del reventón para regular el tráfico y evitar que los vehículos circulen por la zona inundada, que ha afectado tanto a la avenida de la Paz como a Fermín Irigaray.

