El reventón de una tubería anega un tramo de avenida la Paz La zona afectada se encuentra entre las calles Padre Claret y Autonomía de La Rioja

El agua ha anegado gran parte de la acera de avenida la Paz, entre Padre Claret y Autonomía de La Rioja.

La Rioja Jueves, 27 de noviembre 2025, 13:18

El tramo de avenida de la Paz situado entre las calles Padre Claret y Autonomía de La Rioja ha quedado anegado en la mañana de este jueves debido al reventón de una tubería. La Policía Local ha acordonado la zona al paso de peatones para evitar posibles accidentes.

Desde el Ayuntamiento de Logroño han confirmado que se debe a un reventón y que los técnicos municipales trabajan para que el problema se solucione cuanto antes.

En el mismo punto se produjo otro reventón hace casi dos años, el domingo 7 de enero. En aquel momento hubo varios en la zona, con la calle San Millán como la más afectada.

En actualización La redacción de LA RIOJA trabaja en estos momentos para actualizar y completar esta información.