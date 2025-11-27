LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El agua ha anegado gran parte de la acera de avenida la Paz, entre Padre Claret y Autonomía de La Rioja. Juan Marín

El reventón de una tubería anega un tramo de avenida la Paz

La zona afectada se encuentra entre las calles Padre Claret y Autonomía de La Rioja

La Rioja

Jueves, 27 de noviembre 2025, 13:18

Comenta

El tramo de avenida de la Paz situado entre las calles Padre Claret y Autonomía de La Rioja ha quedado anegado en la mañana de este jueves debido al reventón de una tubería. La Policía Local ha acordonado la zona al paso de peatones para evitar posibles accidentes.

Desde el Ayuntamiento de Logroño han confirmado que se debe a un reventón y que los técnicos municipales trabajan para que el problema se solucione cuanto antes.

En el mismo punto se produjo otro reventón hace casi dos años, el domingo 7 de enero. En aquel momento hubo varios en la zona, con la calle San Millán como la más afectada.

En actualización

La redacción de LA RIOJA trabaja en estos momentos para actualizar y completar esta información.

LA RIOJA+ Navega sin límites. Suscríbete aquí .

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un muerto y siete heridos en un accidente de tráfico en la N-232, en Foncea
  2. 2

    Doce alcaldes con dedicación exclusiva cobran entre 27.586 y 68.530 euros al año
  3. 3 Así es el exclusivo reservado de El Ventorro donde Mazón y Vilaplana comieron un menú de 165 euros
  4. 4 Los docentes interinos exigen a Educación que modifique la orden que regula su trabajo
  5. 5 Hallan muerta a una joven de 25 años en Málaga en un nuevo crimen machista
  6. 6 Recuperado en Arnedo un remolque robado en Calahorra con objetos por valor de 8.000 euros
  7. 7

    El acusado de agredir a cuatro personas en una discoteca de Logroño acepta dos años de cárcel
  8. 8

    La cooperativa de San Vicente se transforma en sociedad limitada en busca de socios inversores
  9. 9 La Guardia Civil investiga un atropello en Marianistas por su posible relación con un caso de acoso escolar
  10. 10

    Al menos 55 muertos y casi 300 desaparecidos en un devastador incendio en Hong Kong

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El reventón de una tubería anega un tramo de avenida la Paz

El reventón de una tubería anega un tramo de avenida la Paz