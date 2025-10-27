LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Pilar de Pablo, Leonor González Menorca, Isabel Murillo y Bernabé Palacín, en la presentación del Plan. Miguel Peche
Logroño

El nuevo Plan Estratégico Municipal reordenará los recursos para mejorar el servicio al ciudadano

El nuevo plan traduce la misión y visióon del Ayuntamiento en una hoja de ruta concreta, compuesta por seis objetivos estratégicos y diez líneas de actuación

Nuria Alonso

Nuria Alonso

Logroño

Lunes, 27 de octubre 2025, 10:57

El Ayuntamiento de Logroño implementará un nuevo Plan Estratégico para los próximos cuatro años con el objetivo de mejorar el servicio a la ciudadanía. Se trata, en palabras de la concejala de Participación, Leonor González Menorca, de «alinear la acción pública municipal con la visión de la ciudadaní para mejorar su calidad de vida».

El nuevo plan traduce la misión y visión del Ayuntamiento en una hoja de ruta concreta, compuesta por seis objetivos estratégicos: la colaboración, el trabajo en equipo y el intercambio de informacion y conocimiento entre las unidades municipales; el equilibrio presupuestario; la planificación orientada a resultados; la realización de procedimientos de gestión eficaces y eficientes; el desarrollo de la Administración electrónica y las tecnologías avanzadas; y el desarrollo profesional, la mejora continua y la evaluación del desempeño.

Estos objetivos estarán vinculados a diez líneas de actuación que marcarán el rumbo del cambio organizativo, como son la creación de una oficina de proyectos; una oficina de presupuestos; un plan de mejora de la gestión del patrimonio y las infraestructuras municipales; la ordenacion de la planificación estratégica; la evaluación y el seguimiento de las políticas públicas; la adaptación de procedimientos a la Administración electrónica; la implantación de dicha Administración digital; un modelo de gobernanza del dato; un plan de formación, reconocimiento, motivación y desarrollo personas; y un programa de formación y coaching directivo.

