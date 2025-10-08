Una noche más 'con arte' en el resucitado anfiteatro de Joaquín Elizalde de Logroño

Una noche más... 'con arte'. El Ayuntamiento de Logroño ha ampliado una jornada más su programa cultural al aire libre 'Noches con arte' con el ... que aspira a recuperar el anfiteatro de la plaza Joaquín Elizalde «tras el éxito de sus dos primeras jornadas». Una iniciativa para resucitar la dotación que preside el conjunto escultórico 'Concierto' «como espacio cultural y de encuentro intergeneracional».

Así lo ha adelantado este miércoles el propio Consistorio capitalino recordando que, tras las actuaciones del viernes 3, con el grupo Jamming, y del sábado 4, con el pianista Claudio Recabarren, que «llenaron» dicho espacio, las próximas citas serán el viernes 10, con Cómicos Inestables del Norte, y el sábado 11, con el concierto de Twin Room.

10 y 11 de octubre a las 19.30 horas Viernes: 'La increíble historia de La Rioja' a cargo de Cómicos Inestables del Norte. Un divertidísimo viaje a través de la historia, la prehistoria, las edades antiguas, medias, modernas y contemporáneas, desde donde arrancan singulares tradiciones como los picaos, el robo de los santos, los danzadores… todo ello regado con el buen hacer de la comedia gestual de 'Cómicos Inestables del Norte'. Nunca antes nadie se había atrevido a contar con tanta veracidad y rigor la verdadera e 'Increíble Historia de La Rioja…' o no. La obra está recomendada a partir de 7 años.

Sábado: Concierto del grupo Twin Room. El dúo formado por Sonia Vera y Josu Junguitu propone una reinterpretación de clásicos del pop, jazz, bolero, swing, bossa nova y soul, con un estilo propio que fusiona el chill out y el jazz house. Con más de una década de trayectoria en escenarios de toda España, Twin Room ha participado en festivales de jazz y swing, eventos culturales y conciertos íntimos. Su espectáculo combina voz y teclado en directo con bases electrónicas y arreglos originales que crean una atmósfera animada, sensual y sofisticada.

«El Ayuntamiento de Logroño puso en marcha una propuesta cultural al aire libre con la que recuperar para el barrio y para la ciudad la plaza Joaquín Elizalde, un espacio con vocación artística que en los últimos años había quedado en desuso», explica el gobierno local en una nota de prensa, donde añade que «la iniciativa ha tenido una gran acogida en sus dos primeras jornadas, lo que nos ha llevado a ampliar la programación con una noche adicional».

Así, al espectáculo teatral previsto para el viernes 10 de octubre, a cargo de Cómicos Inestables del Norte con su divertida obra 'La increíble historia de La Rioja,' se añade el concierto del grupo Twin Room, que se celebrará el sábado 11 de octubre. Recordar que las actividades, de acceso libre y gratuito, se desarrollarán en el citado anfiteatro a partir de las 19.30 horas.