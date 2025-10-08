LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Concierto del pasado fin de semana. La Rioja

Una noche más 'con arte' en el resucitado anfiteatro de Joaquín Elizalde de Logroño

El Ayuntamiento amplía su programa cultural al aire libre de tres a cuatro jornadas después de que las actuaciones del viernes y el sábado «llenasen» el espacio

La Rioja

Miércoles, 8 de octubre 2025, 12:41

Comenta

Una noche más... 'con arte'. El Ayuntamiento de Logroño ha ampliado una jornada más su programa cultural al aire libre 'Noches con arte' con el ... que aspira a recuperar el anfiteatro de la plaza Joaquín Elizalde «tras el éxito de sus dos primeras jornadas». Una iniciativa para resucitar la dotación que preside el conjunto escultórico 'Concierto' «como espacio cultural y de encuentro intergeneracional».

