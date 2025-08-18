Nadal, oro olímpico y número 1

La Rioja Lunes, 18 de agosto 2025, 09:02 Comenta Compartir

El gran protagonista del periódico de tal día como hoy en el año 2008 fue Rafa Nadal. Y por varios motivos. El tenista balear se alzó la jornada anterior con el oro olímpico al vencer en la gran final de Pekín al chileno Fernando González en tres sets (6-4, 7-6 y 6-3) y con ese triunfo celebraba de la mejor manera posible su llegada al número 1 del ranking ATP.

Con solo 22 años ya acumulaba 29 títulos y tomaba el relevo de la élite mundial de otro grande de la historia del tenis, Roger Federer. Aquel 2008 fue para recordar para el deportista español, que continuó acumulando éxitos durante muchos años más.