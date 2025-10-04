Las mujeres de la Santa Cruz vuelven a portar a la Virgen del Rosario por Cascajos La Cofradía ha celebrado este sábado una jornada de devoción y convivencia con procesión, misa y actividades solidarias en el barrio logroñés

Juan Marín del Río Logroño Sábado, 4 de octubre 2025, 20:04 | Actualizado 20:10h.

La Cofradía de la Santa Cruz de los Hermanos Maristas ha vuelto a vivir este sábado una de sus tradiciones más queridas con una jornada dedicada a la Virgen del Rosario, que ha reunido a cofrades y vecinos en el barrio de Cascajos. El paso de la Virgen del Rosario, único en Logroño portado exclusivamente por mujeres, ha recorrido las calles del barrio acompañado por portadoras invitadas de otras cofradías y numerosos fieles. La procesión ha partido desde la parroquia de Santa María de la Vid a las 17.15 horas, atravesando el parque y las calles Juan Boscán, Rosalía de Castro y Estambrera, hasta regresar a la explanada del templo, donde se celebrado la Santa Misa a las 19.30 horas.

La imagen protagonista, una talla de vestir en cedro policromado realizada por el escultor andaluz Manuel Madroñal, es una de las más apreciadas de la Semana Santa logroñesa. Su rostro sereno y dulce, junto con el manto blanco que luce para la ocasión –en contraste con el negro que viste en Semana Santa–, han vuelto a emocionar a quienes la han acompañado en esta celebración de fe y convivencia.

La jornada ha comenzado por la mañana con actividades para todas las edades: hinchables, tragantúa y una degustación solidaria en la plaza frente a la parroquia, además de la actuación de la banda de la cofradía. Como novedad, todos los actos se han concentrado en el sábado, facilitando así la participación de los vecinos.

El martes 7 de octubre, coincidiendo con la festividad litúrgica de la Virgen del Rosario, el prior de la cofradía, Gonzalo García Baquero, ofrecerá una conferencia titulada 'El Rosario, una oración que motiva', a las 20.00 horas en la parroquia de La Vid.