La mejora de las luces de Navidad, con 163.000 euros más al año, pendiente de una única oferta

Logroño aspira a potenciar sus luces de Navidad este 2025 y, en pleno proceso de licitación del nuevo contrato, ya sabe que dependerá de la ... única oferta presentada. Así, y tal y como consta en las actas de la Mesa de Contratación, solo la proposición de Blachere Iluminación España opta a hacerse con el concurso para el «suministro, alquiler, transporte, instalación, conservación, montaje y desmontaje» de unas luces «de tipo eficiente energéticamente e innovadora» durante las dos próximas campañas.

Se da la circunstancia de que la licitación, por un total de 726.000 euros, es decir, 363.000 para 2025-2026 y otros tantos para 2026-2027, llega una vez expirado el contrato vigente desde 2021, con una inversión de hasta 163.000 euros más cada navidades a fin de dejar atrás las críticas que venía provocando. Un contrato que, además, también fue adjudicado en su día a la citada Blachere, que entonces se impuso a la opción de Creaciones Luminosas.

Blachere, en cualquier caso, es una multinacional líder del sector cuyos orígenes se remontan a 1973, todo un gigante especializado en el alumbrado ornamental con «decoraciones enviadas a más de 80 países, con el apoyo de nuestros 600 empleados en Francia y en nuestras 27 filiales en todo el mundo» –tal y como reza en su web–. Una de las firmas habituales en las luces de Navidad de las principales capitales... con sede en Madrid.

Así, y frente a los 800.000 euros, 200.000 anuales, por los que se adjudicó el último contrato –si bien en su día se licitó por casi un millón de euros para los cuatro años–, en esta ocasión se ha incrementado el presupuesto hasta los 600.000, más 126.000 de IVA, por solo dos a fin de mejorar lo que lleva años siendo motivo de polémica y en plena competencia entre las distintas ciudades por ser las más iluminadas en Navidad.

«No se pretende más luz, sino una iluminación mejor, más confortable, pensada para las personas y teniendo en cuenta los aspectos de eficiencia energética, contaminación lumínica y los posibles efectos no visuales de la luz en las personas», reza, al respecto, el pliego de prescripciones técnicas ya adelantado por Diario LA RIOJA –con plazo de presentación de ofertas concluido el pasado 1 de octubre–.

La relación de calles, un total de 69 (más siete plazas y edificios singulares), han sido consensuadas con la Cámara de Comercio, así como con las diferentes asociaciones comerciales, «en base a las zonas iluminadas en años anteriores y con una densidad comercial elevada».

De la misma manera, deberán instalarse un mínimo de dos motivos de gran tamaño en 3D en un lugar a elegir de la ciudad –con una envergadura mínima de 3 metros, pudiendo llegar a los 10, de diseño navideño (bolas, cajas de regalo, animales, renos, etc.), y visitables en su interior por el público en general–.

Además, el licitador tendrá que ofertar por lo menos «dos elementos de una altura mayor de 10 metros y otro o varios cuya ubicación se determinará anualmente», siendo uno de ellos «un árbol navideño luminoso monumental» para «una rotonda».