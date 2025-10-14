LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Luces de Navidad de la pasada campaña en la calle San Antón de Logroño. Justo Rodríguez

La mejora de las luces de Navidad, con 163.000 euros más al año, pendiente de una única oferta

Sólo la multinacional Blachere, adjudicataria entre 2021 y 2024, opta al nuevo contrato que se ha licitado por 726.000 euros y dos campañas

Javier Campos

Javier Campos

Logroño

Martes, 14 de octubre 2025, 08:02

Logroño aspira a potenciar sus luces de Navidad este 2025 y, en pleno proceso de licitación del nuevo contrato, ya sabe que dependerá de la ... única oferta presentada. Así, y tal y como consta en las actas de la Mesa de Contratación, solo la proposición de Blachere Iluminación España opta a hacerse con el concurso para el «suministro, alquiler, transporte, instalación, conservación, montaje y desmontaje» de unas luces «de tipo eficiente energéticamente e innovadora» durante las dos próximas campañas.

