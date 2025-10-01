En Logroño no hay tranvía, pero hay universidad

Miércoles, 1 de octubre 2025, 07:40 Comenta Compartir

Ampliar

Tal día como hoy, hace 29 años, se colocaba la primera piedra del Rectorado de la Universidad de La Rioja. En un acto cargado de simbolismo, los alcaldes de las ocho comarcas riojanas participaron en el gesto que representa la unión de todo el territorio en torno a su universidad. Aquel día, el por entonces presidente del Gobierno riojano, Pedro Sanz, reafirmaba el compromiso institucional anunciando más financiación para la UR, considerada una prioridad para el Ejecutivo, tal y como ha hecho recientemente Gonzalo Capellán con motivo de la ampliación del complejo. Además, aquel 1 de octubre la UR iniciaba su quinto año de vida.