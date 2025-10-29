LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Urgente Detenido por intentar matar a su vecino con una explosión de butano en Logroño
Encendido de las luces de Navidad en Logroño. Justo Rodríguez

Logroño renueva su iluminación navideña con un contrato de unos 650.000 euros

La Junta de Gobierno Local adjudica a Blachere Iluminación España la instalación y mantenimiento de las luces para las próximas dos campañas

Juan Marín del Río

Logroño

Miércoles, 29 de octubre 2025, 12:51

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Logroño ha aprobado la adjudicación del contrato para la iluminación ornamental navideña correspondiente a las campañas 2025-2026 y 2026-2027, que correrá a cargo de la empresa Blachere Iluminación España, S.A., –adjudicataria entre 2021 y 2024–, por un importe total de 658.844,99 euros. La oferta de esta entidad es la única que el Consistorio ha tenido sobre la mesa.

El contrato, de dos anualidades, contempla 329.422,49 euros para la primera campaña y 329.422,50 euros para la segunda. La adjudicación incluye el suministro, alquiler, transporte, instalación, conservación, montaje y desmontaje de composiciones lumínicas «eficientes e innovadoras» que decorarán las principales calles y plazas de la ciudad.

Según ha explicado la concejala Celia Sanz, «en los próximos días comenzarán ya los trabajos de colocación de la iluminación navideña, una de las iniciativas más esperadas por las familias logroñesas». Sanz ha destacado que la renovación con la empresa adjudicataria «permitirá reforzar la ilusión de la Navidad logroñesa» con composiciones «visualmente atractivas».

La mejora de la iluminación festiva ha sido uno de los compromisos del actual equipo de Gobierno, especialmente tras las críticas recibidas por la ornamentación de la Navidad de 2023, considerada por muchos vecinos «deslucida» y con presencia de luces encendidas incluso tras finalizar las fiestas.

Además, el Gobierno municipal pretende ampliar las zonas decoradas y reforzar la participación de asociaciones de comerciantes y hosteleros, con el fin de que la iluminación contribuya también a dinamizar la actividad económica en los barrios y zonas comerciales«Queremos que Logroño luzca con toda su fuerza durante las fiestas, que las calles se llenen de vida y que los vecinos se sientan orgullosos de su ciudad», ha concluído Sanz.

