Logroño externaliza el proyecto de Cien Tiendas, dividido en tres fases y por más de cinco millones

Las obras para la remodelación de las Cien Tiendas, dicho estaba, se definirán fuera del Ayuntamiento. Así, según lo anunciado la semana pasada por los concejales Francisco Iglesias y Celia Sanz, y tal y como han confirmado hoy Íñigo López-Araquistáin y Ángel Andrés, la Junta de Gobierno Local ha licitado una asistencia técnica externa para la redacción del futuro proyecto de ejecución, que finalmente se dividirá en tres fases y elevará su presupuesto a más de 5 millones de euros.

Así se ha concretado este mismo viernes, explicando que la previsión municipal es que el contrato se adjudique el próximo septiembre para que el proyecto en sí pueda estar aprobado en mayo de 2026 de cara a la licitación de unas obras que darían comienzo a finales del mismo adelantándose al término del presente mandato. Antes, en cualquier caso, en próximas semanas se licitará la reforma de Beti Jai como avanzadilla (redactado, esta sí, por técnicos municipales) de cara a unos trabajos planeados para principios del año que viene.

Desde el gobierno municipal del PP, muy críticos con la situación heredada del 'tripartito' de PSOE, UP y PR+, no se quiere caer «en los errores del pasado» («mala planificación y peor ejecución ante la irresponsabilidad y nefasta gestión de Hermoso de Mendoza y los suyos», han vuelto a recordar los de Escobar) y, si bien dan fecha para el inicio de obras, abiertamente optan por no adelantar el final de las mismas.

«Se hará por tramos, con tranquilidad, contando con los vecinos, y en consonancia con las obras actualmente en marcha», han sentenciado en alusión a la residencia de estudiantes que se levanta junto a Adoratrices, la promoción inmobiaria que se construye en los antiguos Maristas o la actual reforma de la Glorieta del Doctor Zubía. Lo que sí se han lanzado a estimar es que la remodelación integral pendiente tras la urbanización fallida del pasado mandato se elevará a más de cinco millones de euros, habida cuenta «de que no se puede aprovechar nada, hay que levantarlo todo y, además, nos hemos visto obligados a devolver un millón de euros de fondos europeos«.

El proyecto que redactará la asistencia técnica externa, que sale a concurso con un presupuesto máximo de 111.324,16 euros (IVA incluido), en cualquier caso, abarcará el área delimitada por las calles Presidente Calvo Sotelo, Juan XXIII, Doctores Castroviejo y Ciriaco Garrido. Calles que se incluirán en hasta tres fases «que deberán estar desarrolladas por un equipo multidisciplinar formado por profesionales del ámbito de la arquitectura y de la ingeniería de caminos e instalaciones para garantizar la máxima calidad del proyecto final».

Tras la aprobación del citado «proyecto final» y la posterior licitación de los trabajos, las obras se llevarán a cabo por fases, si bien «podrían variar en función de las necesidades del proyecto»:

Fase 1: Doctores Castroviejo y Juan XXIII, desde su confluencia hasta la avenida Solidaridad.

Fase 2: Juan XXIII, desde su intersección con Doctores Castroviejo hasta Duquesa de la Victoria y Ciriaco Garrido.

Fase 3: Presidente Calvo Sotelo.

