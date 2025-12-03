Logroño convoca 11 plazas de bombero, menos de las aprobadas, y tramita al menos 25 de policía local El Ayuntamiento desvincula la convocatoria de empleo público de la sentencia en la que se estiman demandas laborales del servicio de extinción de incendios y salvamento

Javier Campos Logroño Miércoles, 3 de diciembre 2025, 16:43 | Actualizado 17:25h.

«Nosotros ahora lo que vamos a hacer es recurrir el fallo, porque consideramos que tenemos motivos jurídicos suficientes como para que nuestras peticiones sean estimadas». Así se ha expresado este miércoles la portavoz municipal, Celia Sanz, al ser preguntada por la reciente sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 1 de Logroño que ha dado la razón a los Bomberos en cuanto a plantilla y calendario (la que el gobierno local respeta, pero no comparte).

Así, y tras adelantar que el fallo judicial será recurrido ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja (TSJR), al no ser firme, Sanz ha precisado que «se trata de una estimación parcial, y no total». «De hecho, en el juicio que se celebró en su momento, nuestros servicios jurídicos defendieron y razonaron cuáles eran nuestros argumentos, los cuales seguimos manteniendo».

Al respecto, Sanz, concejala de Personal amén de portavoz, ha explicado que «una de las partes en las que incide el fallo es en que no se han ejecutado las ofertas de empleo público de años anteriores», ante lo que ha aclarado que este mismo miércoles, en la Junta de Gobierno Local, se han aprobado las bases y la convocatoria de hasta 11 plazas de bombero conductor (procedentes de las ofertas de 2022, 2023 y 2024) mediante concurso oposición«.

«Es algo en lo que se lleva meses trabajando en la Mesa de Negociación, donde han participado también Bomberos (...) y lo que puedo garantizar es que el Ayuntamiento, con el pleno convencimiento de que en ningún caso ha desfavorecido los intereses de este colectivo, ha abordado muchas de las cuestiones de esta sentencia y para nada han sido por imposición unilateral, sino que han sido consensuadas, tanto en cuanto al calendario como al convenio regulador en cuanto a vacaciones y permisos», ha añadido precisando que son procesos que «no se ponen en marcha de la noche a la mañana».

En cualquier caso, y pese a que inicialmente ha dado por convocadas todas las plazas citadas en tal sentencia (aunque desvinculándolas de la misma), posteriormente han rectificado reconociendo que faltarían cuatro más (dos de sargento y dos de cabo, sumadas a las de bombero conductor), si bien aún están dentro de plazo para su convocatoria (son de 2024 y hay un plazo de hasta tres años).

Para cumplir con el reciente fallo judicial, aunque no es firme, deben convocarse cuatro plazas más, dos de sargento y dos de cabo, para el Parque

En ese sentido, e insistiendo en que «todo eso ha sido consensuado en una Mesa de Negociación (el Ayuntamiento siempre ha defendido y ha compaginado el interés de los funcionarios con las necesidades del mismo)», Sanz ha advertido de que «tendremos que esperar al fallo definitivo de esa sala de lo Contencioso Administrativo del TSJR para saber cuál será la decisión definitiva».

De la misma manera, la portavoz ha anunciado otras convocatorias dentro de varias Ofertas Públicas de Empleo: una plaza de técnico superior de aguas (procedente de la oferta de 2023) mediante oposición y otra plaza de oficial telefonista reservada a personas con discapacidad (oferta de 2023) mediante concurso-oposición.

El extracto de las bases y las convocatorias serán publicadas en los próximos días en el Boletín Oficial de La Rioja (BOR) y de forma íntegra en el apartado 'Convocatorias de empleo' de la página web logrono.es.

Por último, Sanz ha detallado que «en la actualidad se encuentran vacantes e incluidas en la OPE del Ayuntamiento de Logroño para los años 2023 y 2024, así como en la Relación de Puestos de Trabajo, 25 plazas de categoría de policía del cuerpo de Policía Local, todas ellas pertenecientes a la escala de administración especial, subgrupo de Servicios Especiales, Policía Local, encuadradas en el grupo C, subgrupo C1».

Tales plazas «se convocarán mediante el procedimiento de selección unificada de policías locales, por el sistema de oposición (se reservará un porcentaje del 20% para el procedimiento de movilidad)», que depende del Gobierno de La Rioja, de ahí el cumplimiento de tal trámite por parte del Ayuntamiento de Logroño.