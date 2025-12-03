La Justicia emplaza al Ayuntamiento de Logroño a convocar más plazas públicas de bombero y rechaza la imposición de los calendarios Una sentencia da la razón al colectivo de bomberos, declara la nulidad de decisiones que vulneraban derechos elementales del personal y obliga a realizar cambios estructurales largamente aplazados

Los Bomberos de Logroño han logrado una sentencia en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo que reconoce múltiples irregularidades históricas en el Servicio de Extinción y Salvamento del Ayuntamiento de Logroño.

Según una nota remitida por UGT, «el fallo estima la totalidad de las demandas planteadas por el colectivo y frena la imposición unilateral de calendarios, jornadas y criterios organizativos que venían afectando al día a día de los bomberos». Además, el juzgado declara la nulidad de decisiones que vulneraban derechos elementales del personal y obliga a realizar cambios estructurales largamente aplazados.

Tal y como denuncia el sindicato, «UGT ya advirtió de la falta de personal, con 62 bomberos realizando funciones previstas para cerca de 90, la denegación de vacaciones y permisos y la existencia de un calendario obsoleto».

UGT también alertó de la paralización de los procesos selectivos, de la escasez de formación técnica, del deterioro del material y de la utilización insuficiente de los fondos procedentes de UNESPA destinados legalmente a equipamiento del servicio. Estas denuncias, reiteradas durante meses, ya apuntaban a muchas de las irregularidades que ahora han quedado reconocidas en la sentencia judicial.

El fallo judicial obliga al Ayuntamiento a convocar los procesos selectivos correspondientes a todas las plazas incluidas en Ofertas de Empleo Públicas aprobadas y pendientes de ejecutar. Asimismo, anula la imposición de calendarios y jornadas a la par que garantiza vacaciones, permisos y licencias en igualdad con el resto del personal municipal.

El juez estima la necesidad de destinar los fondos de UNESPA a reforzar el servicio y adquirir los medios necesarios; a elaborar el Plan de Parque y a aprobar un Reglamento Interno de Guardias Localizadas. De igual manera, reclama que se cumplan estrictamente los descansos mínimos, límites de jornada, trabajo nocturno y demás condiciones recogidas en la legislación vigente.