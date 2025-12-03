LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
S.T.

La Justicia emplaza al Ayuntamiento de Logroño a convocar más plazas públicas de bombero y rechaza la imposición de los calendarios

Una sentencia da la razón al colectivo de bomberos, declara la nulidad de decisiones que vulneraban derechos elementales del personal y obliga a realizar cambios estructurales largamente aplazados

La Rioja

Logroño

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 09:34

Comenta

Los Bomberos de Logroño han logrado una sentencia en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo que reconoce múltiples irregularidades históricas en el Servicio de Extinción y Salvamento del Ayuntamiento de Logroño.

Según una nota remitida por UGT, «el fallo estima la totalidad de las demandas planteadas por el colectivo y frena la imposición unilateral de calendarios, jornadas y criterios organizativos que venían afectando al día a día de los bomberos». Además, el juzgado declara la nulidad de decisiones que vulneraban derechos elementales del personal y obliga a realizar cambios estructurales largamente aplazados.

Tal y como denuncia el sindicato, «UGT ya advirtió de la falta de personal, con 62 bomberos realizando funciones previstas para cerca de 90, la denegación de vacaciones y permisos y la existencia de un calendario obsoleto».

UGT también alertó de la paralización de los procesos selectivos, de la escasez de formación técnica, del deterioro del material y de la utilización insuficiente de los fondos procedentes de UNESPA destinados legalmente a equipamiento del servicio. Estas denuncias, reiteradas durante meses, ya apuntaban a muchas de las irregularidades que ahora han quedado reconocidas en la sentencia judicial.

El fallo judicial obliga al Ayuntamiento a convocar los procesos selectivos correspondientes a todas las plazas incluidas en Ofertas de Empleo Públicas aprobadas y pendientes de ejecutar. Asimismo, anula la imposición de calendarios y jornadas a la par que garantiza vacaciones, permisos y licencias en igualdad con el resto del personal municipal.

El juez estima la necesidad de destinar los fondos de UNESPA a reforzar el servicio y adquirir los medios necesarios; a elaborar el Plan de Parque y a aprobar un Reglamento Interno de Guardias Localizadas. De igual manera, reclama que se cumplan estrictamente los descansos mínimos, límites de jornada, trabajo nocturno y demás condiciones recogidas en la legislación vigente.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere atropellado en la N-232 después de abandonar su vehículo tras una salida de vía
  2. 2 Encuentra un bolso con 3.150 euros en Logroño y lo entrega a la Policía
  3. 3 El Gobierno de La Rioja aplicará ya en diciembre la subida salarial a sus empleados públicos
  4. 4 Las curiosidades del último censo en La Rioja: así está cambiando la población riojana según el INE
  5. 5

    Los grandes se fijan en Manex Rezola
  6. 6 El Gobierno riojano compra siete coches de alta gama por medio millón de euros
  7. 7 Denunciado por apuntar con un láser a aeronaves, pilotos de aviación civil y varios menores desde Agoncillo
  8. 8 El Gobierno riojano impulsa la caza de jabalíes y la limpieza para evitar la peste porcina
  9. 9 El PSOE exige a Capellán que explique un gasto de 500.000 euros en siete coches de lujo
  10. 10

    Trump anuncia ataques terrestres contra Venezuela: «Vamos a acabar con esos hijos de perra»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja La Justicia emplaza al Ayuntamiento de Logroño a convocar más plazas públicas de bombero y rechaza la imposición de los calendarios

La Justicia emplaza al Ayuntamiento de Logroño a convocar más plazas públicas de bombero y rechaza la imposición de los calendarios