De compras por el centro de Logroño. Sonia Tercero

Primera parada para la candidatura a la Capitalidad Europea de 2028

Logroño constituirá en noviembre una comisión «amplia y plural» para emprender el camino hacia el reconocimiento como 'Ciudad Vibrante'

Javier Campos

Javier Campos

Logroño

Domingo, 19 de octubre 2025, 20:01

Comenta

El Ayuntamiento de Logroño apunta a la Capitalidad Europea del Comercio de Proximidad en 2028, «una estrategia de ciudad que echará a andar en ... noviembre con la convocatoria de una amplia y plural comisión constitutiva de la candidatura» justo cuando «el comercio local registra en Logroño más aperturas que cierres por primera vez en muchos años».

