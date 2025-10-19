Primera parada para la candidatura a la Capitalidad Europea de 2028

El Ayuntamiento de Logroño apunta a la Capitalidad Europea del Comercio de Proximidad en 2028, «una estrategia de ciudad que echará a andar en ... noviembre con la convocatoria de una amplia y plural comisión constitutiva de la candidatura» justo cuando «el comercio local registra en Logroño más aperturas que cierres por primera vez en muchos años».

No es más que un dato, sí, y que va de enero de julio, que también, pero el concejal de Promoción de la Ciudad, Miguel Sáinz, al igual que ya hiciese el alcalde Escobar esta misma semana, reitera que «esta ilusión es la que tenemos que alimentar». «Nos tiene que animar a seguir en la línea ya iniciada», valora el edil del PP.

La capital de La Rioja concurrirá en una de las tres categorías, la de 'Ciudad Vibrante con el Comercio', a la que optan los municipios europeos de entre 50.000 y 250.000 habitantes, y lo hace además en un intento de aprovechar el camino más allá de alcanzar o no la meta.

El Ayuntamiento licitará en breve un servicio de reparto sostenible y ecológico con bicicletas desde la plaza de abastos

De ahí que ya el mes que viene se quiera crear una comisión en la que se invitará, amén de al Gobierno de La Rioja, «a la FER, a la Cámara, a la UR, a los colegios profesionales comerciales y económicos, hostelería, asociaciones de vecinos... y a todo el sector cultural, pues no es una candidatura de comercio, sino de ciudad, de hacer ciudad entre todos».

Logroño, además, no presentará oficialmente su candidatura hasta finales de 2027, con lo que quedan dos años largos para poner en marcha toda una serie de medidas y proyectos que la hagan merecedora de tal reconocimiento. «Habrá ítems, hitos, retos y mejoras en pro de un nuevo modelo de comercio de proximidad, a la logroñesa, exportable y en la que el mismo, como ya lo es el vino y la gastronomía, sea un elemento dinamizador de actividad y economía».

Así, Sáinz habla de nuevos espacios comerciales urbanos, en referencia a las Cien Tiendas y San Antón; onmicanalidad y digitalización; cultura del relevo generacional y emprendimiento; nuevos formatos –dos negocios en un mismo espacio–; y reparto sostenible y ecológico –con una próxima licitación de un servicio en bicicleta desde el mercado de San Blas–.