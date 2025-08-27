La librería Veo Veo quiere ver la luz La tienda de la avenida de la Solidaridad de Logroño ha iniciado una campaña de micromecenazgo para intentar continuar abierta

Diego Marín A. Logroño Miércoles, 27 de agosto 2025, 09:40 Comenta Compartir

No corren buenos tiempos para el comercio local, asediado por las franquicias y la compra por internet. Y en ese escenario ya complicado a la librería Veo Veo de Logroño le plantaron un andamio el pasado 23 de abril, el Día del Libro. Para bien o para mal, su propietaria, Carmen Mateos, está ligada a las efemérides, pues fue un 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, cuando abrió en el número 31 de la avenida de la Solidaridad la tienda especializada en literatura infantil e ilustrada.

Después de unos meses complicados, el andamio fue el colmo. Y para mayor tragedia personal, esta misma semana Carmen ha sufrido la muerte de su perro a causa de un tumor. «El andamio ha sido la gota que ha colmado el vaso después de un año flojito, pero es que hace un mes que ya no están trabajando y no lo quitan. Hay personas que no quieren pasar por la acera y no pocas me dicen que no encuentran la librería», afirma Carmen Mateos.

«El andamio ha sido la gota que ha colmado el vaso, hace un mes que no están trabajando y no lo quitan» Carmen Mateos Librería Veo Veo

Hasta tal punto llegó la situación que se planteó el cierre, pero una amiga le convenció de iniciar una campaña de micromecenazgo para intentar subsistir. «Te da reparo porque estás pidiendo, pero solo estás planteando tu caso y quien quiere te ayuda y quien no, pues no. Estoy recibiendo muchas muestras de cariño, gente que viene y se presta a ayudar, te hace gasto, te comparte en redes sociales…», expone Carmen. Bajar la persiana nunca es plato de buen gusto para ningún comerciante pero hay ocasiones en que no queda otra opción. «Nunca he querido cerrar pero tampoco quería meterme en problemas que no podría afrontar», reconoce la librera.

La campaña ha surtido efecto. No solo está cerca de alcanzar el presupuesto establecido como objetivo para salir del bache sino que, además, las muestras de aprecio le han insuflado nueva energía para continuar. «Esto me da un empujoncito, que necesitaba. Mucha gente viene a decirme que no puedo cerrar. La semana pasada, tras abrir la campaña, tuve la librería llena. Ha habido muchas muestras de cariño, de muchas formas», confiesa Carmen. El andamio le resta tanta visibilidad que cuando lo instalaron Carmen ya se quejó en redes sociales, lo que propició una pequeña oleada de respuesta de la clientela. Lo malo es que el plazo de permanencia era de tres meses y ya han pasado cuatro.

Ampliar Carmen Mateos posa junto al andamio que invisiviliza su tienda. Irene Jadraque/Sadé Visual

Hacer barrio

Veo Veo es una librería especializada, algo que su propietaria considera bueno «para diferenciarme de otras porque, si no, es imposible competir con las grandes, y yo creo que me iba bien, con clientela fija, los profesores y bibliotecas la valoran, pero necesito más, llegar a más gente, y creo que todo esto me lo facilita». En realidad, la historia de la librería Veo Veo es el reflejo de la situación del comercio local, una continua lucha de David contra Goliat. «La atención al cliente, venir, estar un rato, conversar, hacer barrio… esto es una red de apoyo que se está perdiendo», valora Carmen.

Es más, ante su reticencia inicial a iniciar la campaña de apoyo, uno de los argumentos que le convenció fue el siguiente: «No solo es por ti, también para que se den cuenta de lo que le sucede al comercio en general». «Así que, si es por eso, bienvenido sea», confiesa Carmen.

Temas

Comercio

Logroño