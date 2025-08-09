Logroño, capital del kebab

Hasta hace pocos años, cuando a una familia logroñesa no le apetecía encender los fogones para preparar la cena, las opciones se limitaban a las ... tiendas de comida preparada, las bocaterías o aquel primer Telepizza que abrió sus puertas hace ya dos décadas. Hoy, en cambio, los hogares pueden recorrer casi cualquier rincón del planeta sin moverse del sofá. Sushi, pizza o poke –un plato hawaiano a base de arroz, vegetales y otros ingredientes frescos– son solo algunas de las opciones disponibles. Sin embargo, la oferta más abundante y popular es la del kebab. Desde principios de siglo, cuando abrió el primer establecimiento de este tipo en la ciudad, el número de kebabs ha crecido hasta alcanzar los 32. Una cifra que puede resultar llamativa si se compara con la presencia de apenas dos restaurantes de las franquicias de hamburguesas más reconocidas a nivel mundial.

Según ha podido saber Diario LA RIOJA, un inversor pakistaní residente en Bilbao ha venido a Logroño para abrir otros cinco kebabs más. Con estos, la cifra aumenta hasta los 37 negocios en la ciudad; sumado a los varios dedicados a actividades diferentes pero que también venden procesados como el kebab. Gran Vía, República Argentina o la zona de Siete Infantes son los lugares elegidos por el inversor, aunque la apertura que no dejará indiferente a ningún logroñés es la del nuevo negocio de la esquina entre las calles Bretón de los Herreros y Sagasta; en pleno Espolón y con un «alquiler de 2.100 euros», según informan desde Adra Inmobiliaria. Ghulam Raza (@soyghulam), un joven influencer que «prueba kebabs hasta abrir uno» él mismo, cree que «lo que pretende hacer este empresario es venir a Logroño, poner cinco kebabs de golpe, y los que funcionen, uno o dos probablemente, los dejará; el resto los cerrará en seguida», comenta Raza buscando una explicación al modelo de negocio. Si se tiene en cuenta que la población de Logroño es de unas 150.000 personas, el balance es de un kebab por cada 4.000 logroñeses.

«Este hombre lleva 25 años en el negocio y viene a Logroño a probar suerte». Ibrahim Mehmood es trabajador del nuevo 'Doner Kebab Gran Vía', abierto hace apenas dos meses «por Adil», este empresario residente en Bilbao. «Tengo dieciséis años y trabajo cuatro horas en este kebab; a veces alguna más, para sacarme algo más de dinero», indica. Mehmood ya trabajó «durante un par de meses en otro kebab de Adil, en Castrourdiales», para formarse antes de venir a Logroño. Las primeras semanas de este kebab de la calle Benemérito Cuerpo de la Guardia Civil –junto a Gran Vía– no parecen estar siendo fáciles. «El kebab gusta a los jóvenes, y ahora están de vacaciones. A la gente mayor le sienta mal, pero como tenemos ofertas de dos kebabs por siete euros, la gente se acerca porque les llama la atención», explica.

Ampliar Mahzar Shah en su kebab de la calle Manuel Villegas de Logroño. Sonia Tercero

En el otro lado de la ecuación aparece Mahzar Shah, un pakistaní que en el año 2000 abrió el Kebab Muzamal, en la calle Manuel Villegas, el primer negocio de este tipo en Logroño. En aquel entonces, ni la carne especiada ni el pan caliente con salsa eran conocidos por los logroñeses. «Aquí no había cultura alguna del kebab», recuerda. «Costó mucho que la gente se acostumbrara y al principio fue muy duro». Veinticinco años después, la situación ha cambiado radicalmente y la competencia se ha disparado. Mahzar lo vive «con preocupación porque ahora hay muchos locales, pero no todos trabajan de forma legal. Hay sitios que aparecen de un día para otro, sin respetar precios ni normas, haciendo daño a los negocios que hacen las cosas bien».

La suya, en cambio, es una historia de resistencia y constancia. Desde el principio, eligió el barrio con cabeza, donde ya vivía una notable comunidad extranjera, especialmente árabe. «Por eso nos instalamos ahí», señala. «Era el lugar donde más sentido tenía ponernos». En su local, Mahzar y su equipo ofrecen comida casera árabe y pakistaní, además de dulces típicos y pizzas. Todo está en regla. «Nos hacen controles y lo legalizamos todo», insiste. «Al menos trabajamos tranquilos y dormimos bien porque sabemos que no hacemos nada malo», afirma con convicción. Mientras otros nuevos negocios abren con rapidez y en ubicaciones con un alquiler elevado como el Espolón, Mahzar se mantiene fiel a su forma de hacer las cosas. «No sé cómo lo harán ellos, a mí no me salen las cuentas. Yo solo tengo este local, pero lo llevamos con mucho orgullo. Trabajamos cada día para que funcione».

«Es una barbaridad, pero este en un mercado libre» El presidente de Hostelería Riojana de la Fer, Francisco Martínez Bergés, da su opinión acerca del auge de los negocios de venta de kebabs en Logroño.

Martínez Bergés, presidente de Hostelería en la FER, reconoce la preocupación que existe en el sector ante la rápida proliferación de ciertos negocios de hostelería, como los kebabs. Sin embargo, el contexto legal y económico limita la capacidad de actuación de las asociaciones profesionales. «Estamos en un mercado libre. Es como cuando llegaron los sushis o los restaurantes chinos. Mientras la gente sea legal, esté dada de alta en la Seguridad Social y tenga todas las inspecciones pasadas, nosotros no podemos decir nada», asegura.

Aun así, admite que los números no cuadran. «Es una barbaridad, no nos salen las cifras. A mí no me salen las cuentas, pero, ¿qué hacemos?», se pregunta con resignación. Bergés también señala que la responsabilidad última en la autorización de nuevos negocios recae en las administraciones locales. «El Ayuntamiento es quien da la licencia de apertura de un negocio de Hostelería», recuerda. En cuanto a los controles sanitarios, el representante del sector insiste en la necesidad de que se apliquen con la misma regularidad a todos los establecimientos. «A nosotros Sanidad nos hace las inspecciones cada seis meses. En teoría, si nos las hacen a nosotros, también se las tendrían que hacer a ellos», concluye.