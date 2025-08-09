LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una pareja observa el cartel de uno de los nuevos kebabs recién abiertos en Logroño. Sonia Tercero

Logroño, capital del kebab

Con la apertura de cinco nuevos locales en la ciudad, el número de establecimientos dedicados a la venta de este plato turco aumenta hasta casi cuarenta

Juan Marín del Río

Logroño

Sábado, 9 de agosto 2025, 08:16

Hasta hace pocos años, cuando a una familia logroñesa no le apetecía encender los fogones para preparar la cena, las opciones se limitaban a las ... tiendas de comida preparada, las bocaterías o aquel primer Telepizza que abrió sus puertas hace ya dos décadas. Hoy, en cambio, los hogares pueden recorrer casi cualquier rincón del planeta sin moverse del sofá. Sushi, pizza o poke –un plato hawaiano a base de arroz, vegetales y otros ingredientes frescos– son solo algunas de las opciones disponibles. Sin embargo, la oferta más abundante y popular es la del kebab. Desde principios de siglo, cuando abrió el primer establecimiento de este tipo en la ciudad, el número de kebabs ha crecido hasta alcanzar los 32. Una cifra que puede resultar llamativa si se compara con la presencia de apenas dos restaurantes de las franquicias de hamburguesas más reconocidas a nivel mundial.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El excomisionado de la dana, envuelto en la crisis de los currículos, sale del hospital tras ser ingresado por un intento de suicidio
  2. 2 El incendio forestal de Alberite «se da por controlado»
  3. 3 Cayetana Guillén Cuervo: «Sufrí una brutal agresión sexual a los seis años a manos de ocho hombres»
  4. 4 Demanda Casco Antiguo denuncia otra noche de broncas, peleas y gritos en Logroño
  5. 5 Un incendio en la Mezquita de Córdoba hace saltar las alarmas
  6. 6 El cantante Jaume Anglada, en la UCI tras ser arrollado por un coche que se dio a la fuga
  7. 7

    La incidencia del melanoma sigue al alza en La Rioja, con 49 nuevos pacientes en 2024
  8. 8 Más de 80 bailarines participarán en la última gala de la Academia López Infante
  9. 9

    El mundo planta cara a Netanyahu y le exige que detenga la expansión de la guerra en Gaza
  10. 10 El juez rechaza la libertad provisional de los condenados por el crimen de Cuzcurrita

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Logroño, capital del kebab

Logroño, capital del kebab