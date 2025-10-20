LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Justo Rodríguez

IU exige municipalizar la gestión del Cubo del Revellín para asegurar «una apertura estable»

La formación ha apuntado que el patrimonio de Logroño «no puede depender de licitaciones desiertas, renuncias de última hora y contratos puente que parchean un problema de fondo»

La Rioja

Lunes, 20 de octubre 2025, 14:33

Izquierda Unida de La Rioja ha criticado este lunes que el Cubo del Revellín haya permanecido cerrado entre semana por la renuncia de la actual adjudicataria de servicios auxiliares, tal y como adelantó esta mañana Diario LA RIOJA. La formación ha exigido al Ayuntamiento de Logroño una solución «estable», basada en la municipalización de la gestión.

«El patrimonio de la ciudad no puede depender de licitaciones desiertas, renuncias de última hora y contratos puente que parchean un problema de fondo y que acaban perjudicando a la ciudadanía y a las personas trabajadoras», han señalado a través de una nota. IU también ha apuntado que la renuncia de la adjudicataria ha provocado «la suspensión de visitas durante varios días laborables y la apertura excepcional del fin de semana con presencia de Policía Local», mientras el Consistorio convoca una Junta de Gobierno Local extraordinaria para iniciar la resolución del contrato y tramitar un contrato de transición.

Para esta formación, esta secuencia «confirma el agotamiento y la incapacidad del modelo privatizado y la necesidad de un servicio público directo que garantice horarios, continuidad y calidad». «El Cubo del Revellín no puede vivir pendiendo de un hilo cada vez que una empresa renuncia o una licitación queda desierta», ha señalado el diputado de Izquierda Unida en el Parlamento de La Rioja, Carlos Ollero. «La cultura y el patrimonio de Logroño merecen una gestión pública, planificada y con condiciones laborales dignas. Municipalizar estos servicios es la vía para asegurar una apertura estable, atención de calidad y respeto a quienes sostienen el día a día de nuestros espacios».

IU recuerda que situaciones similares ya se han vivido con el Espacio Lagares y con el Calado de San Gregorio, donde la dependencia de operadores externos se tradujo en pérdida de continuidad, incertidumbre y una merma del acceso ciudadano. «Cuando dejamos estos espacios al vaivén de empresas, perdemos programación, estabilidad y, a veces, directamente el acceso», ha añadido Ollero. «Municipalizar no es un lema, es cuidar lo común y proteger nuestro patrimonio de la improvisación».

