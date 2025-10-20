LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

El Cubo del Revellín en una imagen de archivo. Sonia Tercero

El Cubo del Revellín, tras la renuncia de la adjudicataria del contrato, busca quien lo abra

El desistimiento de la empresa de servicios auxiliares lleva al espacio a cerrar entre semana y al Ayuntamiento de Logroño a buscar una solución de urgencia

Javier Campos

Javier Campos

Logroño

Lunes, 20 de octubre 2025, 07:20

Una llamada al Teléfono del Lector, como tantas veces, alertó del problema. «El Revellín lleva tres días cerrado, me han anulado la visita que tenía ... programada para la semana que viene y nadie me sabe decir cuándo van a reabrir», protestaba. Y el Ayuntamiento, a requerimiento de Diario LA RIOJA, confirmaba la situación: la renuncia de la actual adjudicataria de servicios auxiliares ha obligado a clausurar el espacio entre semana y, desde ya, se trabaja en una solución de urgencia.

