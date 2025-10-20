El Cubo del Revellín, tras la renuncia de la adjudicataria del contrato, busca quien lo abra

Una llamada al Teléfono del Lector, como tantas veces, alertó del problema. «El Revellín lleva tres días cerrado, me han anulado la visita que tenía ... programada para la semana que viene y nadie me sabe decir cuándo van a reabrir», protestaba. Y el Ayuntamiento, a requerimiento de Diario LA RIOJA, confirmaba la situación: la renuncia de la actual adjudicataria de servicios auxiliares ha obligado a clausurar el espacio entre semana y, desde ya, se trabaja en una solución de urgencia.

De momento, y durante este fin de semana, ha sido la Policía Local quien ha estado presente como vigilancia de espacio público que es –a fin de que sábado y domingo, cuando más visitas hay, estuviese por lo menos abierto–.

Y para este lunes hay prevista una Junta de Gobierno Local extraordinaria para, de entrada, iniciar el expediente de resolución del contrato y, a partir de ahí, tramitar un «contrato puente» habida cuenta de que dichos servicios auxiliares están recién licitados tras un primer intento en el que quedaron desiertos.

Las visitas se suspendieron miércoles, jueves y viernes, mientras sábado y domingo han sido posibles (libres) con la Policía Local

Se da la circunstancia de que el Cubo no abre ni lunes ni martes, días que se aprovecharán para saber si se opta por su cierre hasta que se materialice el nuevo contrato. «La semana pasada llegó la renuncia unilateral de la adjudicataria, que además dio la baja a los trabajadores, por lo que desde entonces el Ayuntamiento ha intentado, primeramente, poder abrir este fin de semana, y ya a partir de mañana dar comienzo a la tramitación de las soluciones que tengamos a nuestro alcance para solucionar el problema lo antes posible», explican.

El contrato en cuestión data de 2022, con Iqusde Auxiliares como adjudicataria por dos años, y hasta dos prórrogas posteriores; la última de julio a noviembre mientras el Consistorio licitaba el nuevo servicio, que quedaba inicialmente desierto en verano por falta de ofertas y ha vuelto a salir a concurso este mismo mes –por 140.338,87 euros y dos años–.

Un problema, aunque salvando las distancias, como el ya vivido en los centros municipales de La Atalaya, La Gota de Leche y Julio Luis Fernández Sevilla con Ocio Sport, y cuya solución se dará a conocer estos días aunque la intención es no llegar al cierre total o, llegado ese caso, que sea por el menor tiempo posible.