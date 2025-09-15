LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

La inmigración, en el foco

Lunes, 15 de septiembre 2025, 09:07

Imagen -

La llegada de extranjeros está de permanente actualidad informativa. A finales del pasado agosto el Consejo de Ministros cifraba la capacidad de acogida de menores ... inmigrantes no acompañados en 107 en La Rioja y el presidente regional, Gonzalo Capellán, respondía que «buscaremos una perfecta acogida e integración que respete el modelo de éxito de convivencia en la región». Hace 20 años el asunto estaba en el foco y el entonces jefe del Ejecutivo, Pedro Sanz, alertaba que la inmigración «tiene un límite y lo marca el momento en el que los inmigrantes arrebatan derechos a los riojanos». La llegada «masiva e incontrolada de extranjeros que desbordan nuestra capacidad» impedía, según Sanz, la «integración real».

