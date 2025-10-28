La UR incorpora nuevo equipamiento científico para sus grupos de investigación Son dos nuevos espectrómetros de masas para evaluar la eficacia de los experimentos y están valorados en más de 500.000 euros, financiados a través del Plan de Transformación de La Rioja

El presidente de La Rioja, Gonzalo Capellán, junto con la rectora de la Universidad de La Rioja, Eva Sanz, en la presentación de los nuevos equipamientos.

María Aguirre Logroño Martes, 28 de octubre 2025, 13:45 Comenta Compartir

En la mañana de este martes 28 de octubre, la rectora de la Universidad de La Rioja, Eva Sanz, y el presidente de La Rioja, Gonzalo Capellán, han presentado el nuevo equipamiento científico de la UR, ubicado en el Edificio Científico-Tecnológico. Este constará de dos nuevos espectrómetros de masas: MALDI-TOF (Bruker Sirius RUO), valorado en 241.000 euros, y Ultra Alta Resolución (Bruker Impact), en 272.000. Ambos financiados por el Plan de Transformación de La Rioja y destinados a actuar como balanza de gran precisión en el peso de las moléculas, aportando mayor resolución y sensibilidad en este ejercicio.

«No hay universidad ni sociedad que avance sin investigación», ha comenzado en su explicación Capellán. Por esta razón, la Universidad de La Rioja ha invertido más de 500.000 euros en estos dos nuevos equipamientos que renuevan y modernizan el instrumental que utilizan, fundamentalmente, el Departamento de Agricultura y Alimentación, y el de Química. «Teníamos muy claro que el equipamiento tenía que ser uno que acompañase a los investigadores y estuviese a la altura de las potencialidades de los grupos de investigación y que no sólo no frenase esa proyección, sino que además les impulsase», ha añadido Sanz.

Una adquisición que, además de ofrecer mejoría, también aumenta la «internacionalización» de las exploraciones: «Esto significa ponernos todavía más en una investigación de vanguardia, en seguir las de mayor impacto y en responder al tejidos productivo y empresarial», ha agregado. Por su parte, Capellán ha asegurado que «cuando damos una herramienta, como crear un instituto de investigación propio, permite que sean más competitivos, captar más fondos y desarrollar más proyectos». Una reflexión a la que ha añadido la siguiente: «Para que el talento joven quiera venir y desarrollar su trabajo en la universidad, hay que ser atractivos, no sólo en la calidad contrastada sino también en equipamientos de última generación».

Por su parte, y en relación a las palabras de Sanz y Capellán, el director del propio IQUR, José María López de Luzuriaga, ha recordado los inicios de este instituto. «Hace más de un año que somos un instituto propio de investigación, y eso supuso en su día un salto enorme en cuanto a posibilidades y calidad de los equipamientos y actividades que podemos realizar a los contactos con grupos extranjeros de primer nivel mundial».

Líneas de investigación

Actualmente trabajan en dos: sanidad y sostenibilidad. «En cuanto a sanidad hay ahora mismo investigaciones punteras en la lucha contra el cáncer y contra bacterias resistentes a antibióticos», ha apuntado López de Luzuriaga. Y, en relación a la sostenibilidad, una dedicada a la calidad de vida: «Estamos creando materiales que pueden ayudar a la sostenibilidad del ambiente, a una depuración de aguas mucho más eficiente, a procesos químicos mucho más baratos y a aquellos que tienen que ver con la industria farmacéutica, que actualmente son muy caros».

Dos nuevos equipamientos que mejoran y agilizan las investigaciones y que han facilitado la colaboración internacional. «Este año se han solicitado cuatro patentes y se han obtenido un proyecto europeo y tres nacionales en nueve regiones», ha concluido.