El gramófono del señor X

Jueves, 21 de agosto 2025, 09:34 Comenta Compartir

Ampliar

No, no es una red social, pero se le parecía. Un vecino de Soto en Cameros (señor X), pedía el anonimato porque era el anfitrión de un teniente, su esposa y su hija. Comentan que las tardes alrededor de la casa de X son muy agradables porque tienen un gramófono, que cede gentilmente y la gente disfruta. Explicaba también el periódico que en las fiestas de Viana se escuchaban muchas blasfemias y el redactor pedía un poco más de decoro. Por este mismo motivo se multó a otro sujeto en Casalarreina. Igualmente se ensalzaban los paños de la fábrica de bayetas de Nicolás Apéstegui de Valgañón. Un auténtico pisto de noticias en aquel lejano mes de agosto.