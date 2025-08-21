LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

El gramófono del señor X

No, no es una red social, pero se le parecía. Un vecino de Soto en Cameros (señor X), pedía el anonimato porque era el anfitrión de un teniente, su esposa y su hija. Comentan que las tardes alrededor de la casa de X son muy agradables porque tienen un gramófono, que cede gentilmente y la gente disfruta. Explicaba también el periódico que en las fiestas de Viana se escuchaban muchas blasfemias y el redactor pedía un poco más de decoro. Por este mismo motivo se multó a otro sujeto en Casalarreina. Igualmente se ensalzaban los paños de la fábrica de bayetas de Nicolás Apéstegui de Valgañón. Un auténtico pisto de noticias en aquel lejano mes de agosto.

