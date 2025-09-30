Gonzalo Capellán visita el espacio riojano de la feria Fruit Attraction El presidente de La Rioja ha destacado la «importancia trascendental» que el sector de producción de frutas y verduras de La Rioja tiene en la economía de la región

El presidente de La Rioja, Gonzalo Capellán (en medio), acompañado por la consejera riojana de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente, Noemí Manzanos, en la feria Fruit Attraction.

Durante la mañana de este martes, el presidente de La Rioja, Gonzalo Capellán, se ha acercado a Madrid para ver el espacio expositor de su región en la feria Fruit Attraction, ubicada en Ifema, donde ha subrayado la «importancia trascendental» que el sector de producción de frutas y verduras de La Rioja tiene en la economía de la región: «Es fundamental a nivel territorial, social y económico y supone el 30 % del producto final agrario».

Su desplazamiento a la capital y, en concreto, a esta feria de referencia, ha estado motivada por su interés de «apoyar a las 14 empresas riojanas que exhiben en ella sus productos». Asimismo, también ha recordado que «España es la principal potencia europea en el sector de producción hortofrutícola y la octava a nivel mundial». Para él, esta feria «se ha convertido en el principal escaparate para promocionar la calidad y la innovación de los productos del sector».

Tras visitar y conversar con los responsables de las 14 empresas riojanas que exponen bajo el paraguas del espacio expositor regional, ha ensalzado «la calidad y excelencia» de sus productos, que cuentan con «un gran reconocimiento, tanto en los mercados nacionales como internacionales». De ellos, ha destacado dos: «En champiñón somos una potencia destacada a nivel nacional junto a Castilla-La Mancha, y en pera el segundo productor de España después de Cataluña».

Sin reducción en la PAC

Las firmas riojanas presentes este año en el pabellón institucional proceden de Autol, Entrena, Rincón de Soto, Pradejón, Murillo de Río Leza, Logroño y Calahorra. A su juicio, La Rioja «es un territorio que, en sus productos agrarios, no sólo en el vino, si no también en frutas y verduras, está vinculado a la calidad gracias al cuidado y al mimo» que ponen en su actividad los productores.

Entre ellas se encuentran Zanahorias Medrano, Ayecue, SAT Frutas y Verduras Valle de Rincón, Setas Vallondo, Herchamp, Peras Pipín, Agroalimentaria La Rioja, Hongos Fernández Guridi, Frutas Pisón, Carmelo Beltrán, Garper Fresh, Frutas Solano, Micotec y XExprimir, además de otras tecnológicas dispersas por otros pabellones.

El presidente de La Rioja ha aprovechado también su visita para resaltar la importancia de que el futuro marco de la Política Agraria Común (PAC) para el periodo 2028/34 no tenga un recorte presupuestario respecto a paquete actual: «La producción agraria está muy vinculada a la historia, la economía y la sociedad de la Unión Europea, y en España tenemos que luchar juntos como país, y desde La Rioja como región, para que no haya ninguna reducción en la PAC».

Para Capellán, «Europa ha de ser una ayuda, no un obstáculo para seguir promocionando la producción y comercialización de frutas y hortalizas» y, por lo tanto, «vamos a pelear también como región» para que ese apoyo de la PAC continúe. Por esa razón, espera que «el Gobierno de España esté a la altura» en las negociaciones para la PAC «y sepa defender los intereses de nuestra producción agraria, porque es muy estratégica, muy importante y vital para miles de personas dedicadas al sector primario que hacen de sus productos Marca España».

Una visita riojana que ha puesto su broche final con la siguiente conclusión del presidente de La Rioja: «El sector primario es nuclear para toda una cadena de un alto valor estratégico y, por tanto, lo debemos defender y pelear para intentar que, lejos de haber una reducción de ayudas para este sector, se fortalezcan, se consoliden».