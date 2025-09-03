Fermín Labarga, nuevo párroco de Santa Teresita El sacerdote, responsable de las Cofradías en la Diócesis, pilotará el cambio de la parroquia, que será también sede de las hermandades de Semana Santa

La iglesia de Santa Teresita en Logroño se prepara para recibir a su nuevo párroco, Fermín Labarga, en una ceremonia de toma de posesión que tendrá lugar el próximo domingo, 14 de septiembre. El evento, presidido por el obispo Santos Montoya, marcará el inicio de un nuevo capítulo para la parroquia, aunque su futuro a largo plazo aún se encuentra en un estado de provisionalidad.

Fermín Labarga, natural de Logroño (1969) y ordenado sacerdote en 1994, ha sido nombrado párroco de Santa Teresita, un encargo que compaginará con su labor como delegado diocesano de Cofradías, Hermandades y Peregrinaciones, puesto que ha ocupado durante más de 25 años. Su amplia trayectoria académica, que incluye un doctorado en Teología y su rol como profesor en la Universidad de Navarra, se suma a su trabajo pastoral.

En sus primeras declaraciones, el nuevo párroco ha manifestado su «alegría y esperanza por esta nueva etapa pastoral». Además, ha destacado que la parroquia «está abierta siempre a la acogida de cofradías, fieles y todos los que se acercan a la fe».

La comunidad parroquial ha invitado a todos los feligreses, cofrades y vecinos a participar en esta Eucaristía, que marca el comienzo del ministerio de Fermín Labarga. La ceremonia cobra un significado especial debido a las recientes noticias sobre la continuidad de la iglesia como parroquia.

Un futuro con matices

El nombramiento de Fermín Labarga se produce en un momento de clarificación para la Iglesia de Santa Teresita. Tras varios meses de incertidumbre y de movilizaciones por parte de los feligreses, la diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño ha anunciado que el templo se mantendrá como parroquia. No obstante, esta decisión es provisional, sujeta a una «reestructuración general del mapa parroquial de la ciudad de Logroño».

La Diócesis ha comunicado que se iniciarán obras de remodelación en el templo, lo que podría llevar a un cierre temporal del mismo. Además, ha confirmado que la iglesia funcionará como la «sede canónica de la Hermandad de Cofradías de la Pasión de Logroño y de las Cofradías de esta ciudad que así lo requieran». Con la llegada de Fermín Labarga, una figura con gran experiencia en el ámbito de las cofradías, la parroquia se prepara para enfrentar estos cambios.