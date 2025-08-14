El PR+ exige a Escobar «más escucha a las peticiones vecinales y ciudadanas» Antoñanzas ha señalado las quejas sobre el recinto de conciertos en El Campillo, las molestias del ocio nocturno en el Casco Antiguo y la tramitación de las Zonas de Bajas Emisiones en Madre de Dios y San José como ejemplos de desatención del ejecutivo local

Nuria Alonso Logroño Jueves, 14 de agosto 2025, 12:25 Comenta Compartir

El concejal del PR+, Rubén Antoñanzas, ha exigido este jueves al equipo de gobierno que escuche las peticiones vecinales de Logroño por la «inexistente participación ciudadana» que vive la capital. Por eso, el portavoz regionalista ha iniciado su intervención con un ruego, que «escuchen las peticiones de toda la ciudadanía, incluso de quienes tienen opciones que no agradan a este gobierno».

Antoñanzas ha repasado las denuncisa de varias asociaciones vecinales que han «denunciado públicamente que el ejecutivo actual no les tiene en consideración». «Hay cuestiones generales que van desde la falta de limpieza en muchas zonas de Logroño, los ruidos o todo lo que tiene que ver con el vandalismo en el horario nocturno», ha apuntado el edil del PR+, que ha puesto como ejemplo de desatención vecinal el conciertódromo en El Campillo, las molestias que sufren los vecinos del Casco Antiguo o la situación de Madre de Dios y San José que desconocen la tramitación de las Zonas de Bajas Emisiones y en qué situación está el solar dle antiguo convento.

«También se ha quejado de que no se les escuche y hay muchísima indignación por parte de la Federación de Peñas porque no podemos olvidar que se les ha copiado el Espacio Peñas para los próximos San Mateo o las críticas recibidas por la Federación de Asociaciones de Vecinos por no tener en cuenta sus aportaciones para la ordenanza de terrazas», ha reseñado Antoñanzas, que ha apuntado a Ramblasque y su exposición pública en agosto como otro asunto en el que no se permite la participación vecinal de forma adecuada, a su juicio.

De ahí que Antoñanzas haya reclamado un «compromiso de todas las fuerzas políticas municipales para trabajar en favor de toda la ciudadanía». Por eso, ha solicitado que se «dé una vuelta del funcionamiento de las Juntas de Distrito, porque no están haciendo suficientemente efectivas para garantizar la participación de la ciudadanía».

Por último, el concejal regionalista ha propuesto que se articule la información ciudadana en tiempo real a través del Portal de Transparencia de la web municipal, para que los ciudadanos sepan cómo están sus solicitudes, si se tienen en consideración o los motivos por los que se han denegado.