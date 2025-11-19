El evento 'Burbujas en el Casco' marida patrimonio, tapas y vinos espumosos La iniciativa propone un recorrido por cuatro ubicaciones emblemáticas del Casco Antiguo

La Rioja Miércoles, 19 de noviembre 2025, 19:24 | Actualizado 19:31h. Comenta Compartir

La iniciativa 'Burbujas en el Casco' regresará el próximo 19 de diciembre para maridar espumosos riojanos, gastronomía y patrimonio en el corazón de Logroño, ya que se desarrollará en cuatro espacios singulares del centro histórico de la ciudad.

La presidenta de la Asociación Logroño Casco Antiguo, Amaia Tomé; y el concejal de Promoción de la Ciudad, Miguel Sainz, presentaron ayer los detalles de la tercera edición de 'Burbujas en el Casco', que «combina espacios singulares del Casco Antiguo de Logroño con espumosos de bodegas riojanas y propuestas gastronómicas especiales».

Con una aportación económica por parte del Consistorio de 15.442 euros, 'Burbujas en el Casco' propone un recorrido por cuatro ubicaciones emblemáticas del Casco Antiguo (el Palacio de Salazar, el Centro de la Cultura del Rioja, el Colegio Oficial de Arquitectos de La Rioja y el Calado Ruavieja), donde los asistentes podrán disfrutar de un espumoso riojano maridado con una tapa en cada parada.

Temas

Logroño