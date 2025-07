Espacio Peñas y sanidad, los temas de hoy en el teléfono del Lector

La Rioja Logroño Viernes, 25 de julio 2025, 11:45 Comenta Compartir

Córtese usted misma la escayola

El primer mensaje llega desde Logroño, donde Belén llama «indignada» por lo sucedido en una consulta de radiografía en el San Pedro. Relata que «hace ... unos 15 días me escayolaron la pierna desde el muslo hasta el pie yhe estado sin apoyar todo este tiempo». «Hoy, cuando he acudido a la consulta del especialista, como todavía no está curada, me dice el doctor que fuera a la ortopedia y allí me quitarían la escayola, me pondrían una férula y que tenía que seguir igual sin doblar porque no tenía tijeras en ese momento o que, si prefería, lo cortásemos nosotros en casa», comenta. «Vaya por delante mi agradecimiento a mi médica de cabecera y al médico que me atendió el día de la caída en urgencias por el buen trato de ambos», dice para dejar patente «que un especialista de Traumatología no te puede mandar a casa para que te busques la vida para quitarte tú la escayola y sin ningún tipo de precaución».

Enfado por el nuevo espacio de La Ribera Varias quejas llegan entorno a la sustitución del Espacio Peñas. Una lectora de la capital riojana acude a la sección con un «enfado total» por la «subasta» del parque de La Ribera para montar una «macrofiesta». Ella siente «una pena enorme» porque es un espacio «precioso» del que disfrutan muchísimos logroñeses» «Hay fauna y flora pero les da lo mismo, se han empeñado en hacer ahí la fiesta y lo van a conseguir». Espera que esta festividad sea «un fracaso», señala ella. Por otra parte, un lector llama desconcertado por la eliminación del «tan exitoso Espacio Peñas» que era «una maravilla para San Mateo» donde había «ambiente y muchísimas actividades» organizadas por las peñas de Logroño. No entiende el motivo de su retirada, y su sustitución por un evento en el parque del Ebro que «miedo» le da como acabará el lugar. Restauración del cementerio de Entrena Desde la localidad Entrena llega el siguiente mensaje: «Estoy indignado con cómo el Ayuntamiento está poniendo parches sobre una cosa que tiene difícil solución como es el cementerio municipal». Según indica, «los encargados están construyendo nichos donde no se puede» y él cree que la solución es «restaurar el cementerio» de manera «inmediata». Indignación con la sanidad riojana La queja de una logroñesa llega a la sección en referencia a la sanidad pública riojana. «Hace unas semanas estuve a punto de morir de una grave reacción alérgica. Afortunadamente llegué a tiempo al hospital, aunque faltaron pocos minutos para entrar en parada». Tras estar ingresada, le dijeron que la llamarían pronto para hacerle unas pruebas prioritarias. Y le dieron cita para finales de octubre. Ella está angustiada porque, sin saber a qué tiene alergia, no le pueden recetar la inyección de urgencia con lo que en cualquier momento le puede volver a ocurrir. Finaliza su comunicado con una pregunta hacia los responsables de Rioja Salud: «¿Qué esperan, que nos muramos antes para reducir las listas de espera?». Descuento para familias numerosas Finaliza el Teléfono del Lector de hoy con una sugerencia de una vecina de Villamediana de Iregua a los responsables de la Fundación Cultural Recreativa Cantabria, de Logroño. La solicitante cree que debería haber un descuento en la entrada para familias numerosas, ya que es un espacio que «fomenta estos valores». Además, alaba lo «bien cuidadas que están las instalaciones y las piscinas» y el disfrute que supone para los usuarios. ¿Tienes una queja? ¿Una protesta? ¿Un agradecimiento? Contestador: Deja tu mensaje en el 941 279105

La Guindilla Si tu denuncia viene con foto, puedes enviárnosla también al 690 879609, o por correo a digital@diariolarioja.com ... y La Guindilla El espacio natural que puede estropear la Terraza de San Mateo Ampliar La imagen está tomada en el parque de La Ribera, de Logroño, donde se instalará el espacio Terraza de San Mateo. El lector que la envía le plantea, «a quien corresponda», si «se puede estropear un espacio natural como este para hacer conciertos once días seguidos». Y se pregunta si «¿no será un delito ecológico?» por los daños que pueda sufrir el parque con ese uso.

