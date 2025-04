Escobar presume de una calle Duquesa de la Victoria «con sentido común»

Juan Marín del Río Logroño Martes, 15 de abril 2025, 15:04 Comenta Compartir

«Una calle con sentido común». Así ha definido el alcalde de Logroño, Conrado Escobar, la 'nueva' Duquesa de la Victoria, una céntrica vía cuya obra finalmente ha sido financiada íntegramente por la capital tras la renuncia voluntaria del gobierno municipal a la financiación europea. Se trata de «una calle en la que la participación de los vecinos, de los comerciantes y de diferentes asociaciones ha hecho posible que tanto el trazado como la configuración resulten funcional, emocional y socialmente el mejor de los posibles», ha presumido Escobar.

Así, y pese a la devolución de la parte de los 'Next Generation' correspondiente al eje ciclista este-oeste (junto a la de Sagasta y el voladizo de la A-13), el primer edil ha sido preguntado respecto a las conversaciones del Ayuntamiento con el Ministerio para la justificación de tales cambios, esos que ya no son tales: «Todo eso son etapas que forman parte de la pura tramitación administrativa y todas las conversaciones y relaciones están yendo satisfactoriamente bien», ha dicho a la espera de que Transportes y Movilidad Sostenible se pronuncie no ya sobre las modificaciones, sino sobre la renuncia voluntaria del Consistorio.

De hecho, y señalando «la cartelería con la financiación del propio Ministerio de los fondos europeos» (que aún puede verse en el trayecto del carril bici), Escobar sí que ha querido valorar lo finalmente ejecutado: «Lo que a mí me da el termómetro, el indicador de que una calle funciona, es toda la gente que está aquí».

Una de las «finalidades principales de la renovación de esta vía era la conexión este-oeste de la ciudad de Logroño en un tramo de más de un kilómetro. En esta conexión ciclopeatonal, se gana espacio para la bicicleta de una manera ordenada y razonable», ha comentado el alcalde. Este carril será en su mayor parte bidireccional, aunque en el tramo de Juan XXIII al cruce con Vara de Rey «no será posible», han anunciado desde el Ayuntamiento.

Otras intervenciones realizadas en la calle Duquesa de la Victoria han sido el «más de medio kilómetro de renovación de alumbrado público y redes eléctricas y otro tanto de sustitución de redes de fibrocemento por nuevas de saneamiento», ha señalado Íñigo López-Araquistáin, concejal de Urbanismo. Además, Escobar ha destacado «los 500 metros que se han intervenido para mejorar el abastecimiento y el colector en zonas importantes de la calle», porque para el primer edil, «si importante es lo que se ve, casi es más importante lo que no se ve».

El responsable del área de Urbanismo ha aprovechado para agradecer a «los vecinos y comerciantes que en todo momento hayan participado en la redacción de este proyecto». La conclusión del edil: «Se trata de una obra muy satisfactoria para todos los logroñeses y vemos que es una calle en la que no hay problemas de tráfico y que es muy tranquila desde el punto de vista de los peatones, de los vecinos y para la movilidad de todos».