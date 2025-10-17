En ERTE desde julio las últimas cuatro trabajadoras de Ocio Sport, en la UPL

El problema de los impagos a los trabajadores de Ocio Sport Rioja se ha ido disipando en las instalaciones municipales de Logroño, Haro, Lardero, ... Arrúbal… excepto, paradójicamente, donde más fácil era la solución. El contrato de servicios auxiliares y limpieza en el centro Julio Luis Fernández Sevilla, sede de la Universidad Popular de Logroño (UPL), acababa este mismo año, por lo que, sin necesidad de romperlo, como sucedió en El Mazo de Haro, Aqualar de Lardero y La Gota de Leche y la Atalaya de Logroño, el Ayuntamiento licitó en abril uno nuevo por 275.317,92 euros (IVA incluido) anuales y un plazo de cuatro años.

El problema es que quedó desierto en mayo y las cuatro trabajadoras se quedaron en un limbo laboral. Tras seis meses sin cobrar, la plantilla entró en ERTE en julio y tiene de plazo hasta el 30 de octubre para mantener su derecho a la subrogación de sus contratos por la nueva empresa adjudicataria. Sin embargo, a día de hoy no ha trascendido que el Consistorio logroñés haya vuelto a licitar el contrato. Desde el equipo de Gobierno local anuncian que «ya se ha iniciado el procedimiento administrativo para licitar de nuevo el servicio», aunque no se especifican plazos. Tras el periodo vacacional de verano, al reiniciarse el curso en octubre, las trabajadoras de Ocio Sport que se encargan de la conserjería y de la limpieza del centro no se reincorporaron a sus puestos por el ERTE y la propia UPL cubre los servicios mínimos.

El Ayuntamiento y la UPL acordaron que la segunda continuara utilizando el espacio municipal si asumía atender con sus propios medios las necesidades. Desde el equipo directivo de la UPL subrayan que colaboran con la prestación de los servicios «de forma temporal hasta que se resuelva esta situación». «Que esta actividad no tenga categoría de 'servicio esencial' y su licitación sea por procedimiento ordinario dificulta las ofertas de empresas interesadas», explican Isabel Sanpedro y Valeria Martínez, del equipo directivo de la UPL. No obstante, la firma JIG ha sustituido a Ocio Sport como adjudicataria de los contratos de La Atalaya y La Gota de Leche en Logroño y Aqualar en Lardero.

Mientras tanto, desde la propia UPL y de forma interna se han ofrecido a gestionar lalimpieza y la apertura del centro durante el horario de las clases para que el alumnado no se vea afectado. Esto ha provocado que, en momentos puntuales, las participantes en algunas clases no hayan podido acceder a la hora establecida al centro municipal puesto que estaba cerrado. No obstante, desde el equipo directivo de la UPL muestran su «confianza en la futura solución».

Sanción de 62.263 euros en Lardero

El pleno del Ayuntamiento de Lardero celebrado la semana pasada aprobó por unanimidad imponer una penalidad de 62.263,83 euros a Ocio Sport, que supone el 3% del presupuesto base de licitación sin IVA del contrato de gestión de Aqualar que propuso adjudicarle pero la empresa no formalizó. Ocio Sport había hecho una oferta de 556.566 euros (IVA incluido) anuales, sobre una base de 627.826, pero no acreditó estar libre de deudas y, por tanto, no pudo acceder a firmar el acuerdo. En su lugar, tras meses de impagos a la plantilla de trabajadores, lo que afectó al funcionamiento de las instalaciones, como el cierre de la piscina climatizada, fue contratada JIG por 577.605 euros.