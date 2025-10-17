LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

El centro municipal Julio Luis Fernández Sevilla, sede de la UPL. D.M.A.

En ERTE desde julio las últimas cuatro trabajadoras de Ocio Sport, en la UPL

El Ayuntamiento de Logroño licitará de nuevo el servicio en el centro municipal Julio Luis Fernández, aunque el 30 de octubre expira el derecho de subrogación de la plantilla

Diego Marín A.

Diego Marín A.

Logroño

Viernes, 17 de octubre 2025, 10:35

Comenta

El problema de los impagos a los trabajadores de Ocio Sport Rioja se ha ido disipando en las instalaciones municipales de Logroño, Haro, Lardero, ... Arrúbal… excepto, paradójicamente, donde más fácil era la solución. El contrato de servicios auxiliares y limpieza en el centro Julio Luis Fernández Sevilla, sede de la Universidad Popular de Logroño (UPL), acababa este mismo año, por lo que, sin necesidad de romperlo, como sucedió en El Mazo de Haro, Aqualar de Lardero y La Gota de Leche y la Atalaya de Logroño, el Ayuntamiento licitó en abril uno nuevo por 275.317,92 euros (IVA incluido) anuales y un plazo de cuatro años.

