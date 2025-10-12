LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Conrado Escobar, durante la entrevista con Diario LA RIOJA, donde en la previa aseguró que nada en toda su vida política es comparable a ser alcalde de Logroño. Sonia Tercero

Conrado Escobar

Alcalde de Logroño

«No pedir fondos por pedir supone ahorrar, porque hay que ejecutarlos y suplementarlos»

«Las subvenciones están muy bien, pero mejor es tener claro para qué», defiende el primer edil ante las últimas polémicas

Javier Campos

Javier Campos

Logroño

Domingo, 12 de octubre 2025, 14:37

Comenta

Superado el ecuador del mandato, y casi pensando ya en el último ejercicio completo antes de un nuevo año electoral, el alcalde de Logroño ... comparece ante Diario LARIOJA para repasar los temas de más actualidad y, por qué no decirlo, adelantar parte del 'Debate sobre el estado de la ciudad' previsto para los días 20 y 21 de octubre.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

