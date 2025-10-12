«Habrá instrucción interna para reducir los eventos en el centro y trasladarlos»

El alcalde de Logroño, Conrado Escobar, anuncia en la entrevista con Diario LA RIOJA el compromiso alcanzado por el Ayuntamiento que lidera con los ... vecinos del centro histórico para revisar los actos y eventos que se celebran en esta zona de la capital.

– Insistía usted una y otra vez cuando llegó a la Alcaldía en que la movilidad dejase de monopolizar el debate público, y en esas, aparecieron con más fuerza que nunca en la agenda municipal los problemas generados por el ocio, con la hostelería a la cabeza; y la turistificación del Casco Antiguo.

– Yo diría que es algo que sucedió en todas las ciudades después de la pandemia, y Logroño no es la excepción. A un ayuntamiento, claro está, le toca adoptar medidas, que es lo que hemos hecho y lo que seguiremos haciendo. Una mesa de trabajo inicial, vigilancia, limpieza, la revisión de la ordenanza de terrazas, que está próxima... Además, la mejor manera de garantizar la habitabilidad y convivencia en elCasco Antiguo es dar el protagonismo a la vivienda y los vecinos, de ahí lo del solar de Bosonit, el de Barriocepo o las viviendas municipales sacadas a subasta... También, y se lo adelanto, hay un compromiso con los vecinos de revisar los actos y eventos que se celebran en el centro histórico y generan ruido y molestias reduciendo su número y trasladándolos a otras zonas de la ciudad, incrementando además la limpieza. Habrá instrucción interna para que las unidades lo tengan en cuenta a la hora de autorizar tal o cual acto en pro de la confortabilidad.

– Al alcalde anterior le reconoció como 'buen gobierno' los pasos elevados, y su gobierno acaba de anunciar cuatro de cara a la próxima primavera. ¿Por qué se ha tardado en retomar esa misma política?

– Yo creo que no hemos dejado de hacerla, lo que sucede es que en algunos lugares se pueden plantear pasos elevado de formato sencillo y en otros se hace de manera más ambiciosa, como lo ejecutado en la Glorieta, en la nueva Duquesa de la Victoria o lo proyectado en la conexión de la antigua estación de autobuses con la Alhóndiga. La dinámica, con independencia de la fórmula, es ir ganando espacio para el peatón, y eso ha sido una constante no solo de Hermoso, sino de Gamarra, de Santos, de todos. La ciudad es un proyecto inacabado y hay que aprovechar todo lo bueno ya hecho, de ahí que nosotros por ejemplo resolvamos definitivamente los problemas del ciclo del agua, con el Horcajo, el barranco de Oyón o el corredor Sur.

– Cien Tiendas y San Antón... también el pasado mandato no parábamos de hablar de ambas, y ahora es como si nadie se acordase, como si hasta los mismos vecinos hubiesen perdido la esperanza de se vaya a hacer algo.

– Todos los proyectos tienen que hacerse de la mano del vecino. Ese ha sido uno de nuestros elementos diferenciadores. Así, por ejemplo, se ha gestado la reforma de las calles Lardero y Vitoria. En Duquesa, ya ni hablamos. En Cien Tiendas, de igual manera, resolvimos lo urgente y, en ese diálogo continuo, hemos licitado Beti Jai para empezar la obra antes de fin de año, y la asistencia técnica que nos programe el resto, para evitar el desastre pasado, que será adjudicada en breve y con la que se seguirá por Doctores Castroviejo licitando antes de final de legislatura. La primera fase de San Antón, por su parte, también está, que es la rotonda, y se empezará en 2026, mientras que las siguientes serán de acuerdo con los vecinos. La ciudad se hace entre todos, no se impone, de ahí que crea firmemente que los proyectos deben estar consensuados.

– De lo que sí que se comenta es del primer parking subterráneo, en el entorno de Revellín-Valbuena, amén del de Cascajos.

– Es que se están dando pasos. En el primero, en noviembre comienzan las excavaciones arqueológicas; mientras que en el segundo, de momento es un sondeo ante la demanda de aparcamiento de un barrio de 16.000 personas.